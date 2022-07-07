В Москве началась реставрация дома Юшкова

Столичные власти сообщили о начале реставрации памятника московского классицизма - дома Юшкова.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, здание, в котором сейчас располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

"Дом Юшкова - одна из архитектурных доминант популярной у горожан и туристов Мясницкой улицы. Здание построили в конце XVIII века. Последнюю реставрацию проводили 30 лет назад. Сейчас специалистам предстоит выполнить большой объем работ. Чтобы восстановить элементы декора, они изучили архивные документы и фотографии", - цитирует Сергунину сайт мэра Москвы.

Также сообщается, что в доме приведут в порядок балюстраду, двери и окна, кровлю, систему водостока, кирпичную кладку и обновят покрытие стен. Специалисты расчистят все белокаменные поверхности: колонны, мощение лоджии-полуротонды, цоколь и подоконные доски, венчающий карниз. Работы завершатся в 2024 году.

Обложка: mos.ru