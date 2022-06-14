В Кабардино-Балкарии летом начнутся раскопки в древнем поселении Гунделен-2

Исследователи из Объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции вместе с коллегами из Кабардино-Балкарского научного центра РАН летом начнут раскопки могильника Заюково-3 и поселения Гунделен-2 на территории республики. Объекты были созданы по меньшей мере в VIII в. до н. э., передает ТАСС.

«В этом году в августе мы планируем приступить к раскопкам в Баксанском районе на могильнике Заюково-3 и на поселении Гунделен-2. В прошлом году в ходе работ мы обнаружили более 50 погребений на древнем могильнике и теперь мы знаем, как хоронили людей того времени, в этот раз продолжим работу и попытаемся понять, как жили тогда, а это могут дать нам раскопки поселения Гунделен-2», - сообщила руководитель экспедиции, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.

Она отметила, что на сегодняшний день ученые исследовали лишь внешние контуры поселения и пока не знают, что скрывается в культурном слое этого памятника. Кадиева допустила, что в ходе раскопок ученые смогут установить, какие приемы люди использовали при домостроении и планировки поселений.

Обложка: Depositphotos