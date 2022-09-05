В Кабардино-Балкарии 525 всадников в черкесках поучаствовали в конном походе

В Кабардино-Балкарии прошел массовый конный поход в черкесках с участием 525 всадников из регионов Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе администрации Баксана. Акция была посвящена 100-летию создания республики.

Конница стартовала в окрестностях селения Дыгулыбгей, доехала до мемориала "910 Высота" и далее до плато Махогапс, протяженность маршрута составила 25 км. В походе смогли принять участие все желающие, которые исполнили все требования - всадники должны были надеть черкески с соответствующей кавказскому костюму амуницией и папахой.

"В конном проходе приняли участие всадники из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии. Участвовали 525 всадников", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

На акции установили рекорд мира - "Самая массовая конница в черкеске".

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