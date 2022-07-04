В Гонконге открылся музей, посвященный истории императорского дворца

В Гонконге открылся музей Hong Kong Palace Museum, посвященный истории императорского дворца. В нем представлено свыше 900 реликвий из пекинского императорского комплекса "Гугун".

Музей площадью 13 тыс. кв. м разместили на насыпном участке на берегу пролива Виктория. Он стал частью комплекса Культурного центра "Западный Коулун", в который войдут 17 объектов, в том числе театры, оперные залы и выставочные павильоны.

Новый музей стал своего рода филиалом пекинского императорского музея "Гугун", откуда будут предоставляться разнообразные экспозиции: картины, скульптуры, изделия из нефрита и ценные произведения каллиграфии. Всего в здании девять выставочных залов, передает радиостанция RTHK

Обложка: hkpm.org.hk