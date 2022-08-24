В ЕГЭ по истории в 2023 году около 20% заданий будут связаны с ВОВ
В ЕГЭ по истории в 2023 году около 20% заданий будут включать в себя факты, связанные с Великой Отечественной войной, рассказали в Рособрнадзоре. Кроме того, число заданий увеличится с 19 до 21.
«В ЕГЭ по истории число заданий увеличено с 19 до 21, а время на выполнение экзаменационной работы увеличено со 180 до 210 минут. В экзаменационную работу включено задание на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны (задание 8) и задание на проверку умения сравнивать исторические события, процессы, явления (задание 20). <…> Не менее 20% заданий экзаменационной работы будут включать в себя факты истории Великой Отечественной войны», - сообщили в ведомстве.
В Рособрнадзоре отметили, что при составлении экзаменационных вариантов история Великой Отечественной войны будет широко представлена в других заданиях.
Обложка: Валерий Шарифулин / ТАСС
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