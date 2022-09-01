В древнем городище в Абхазии нашли 30 предметов из золота и серебра

Археологи из России и Абхазии обнаружили в античном городище Гюэнос 30 предметов из золота и серебра. Артефакты передадут в фонды Абхазского государственного музея.

«Завершилась продолжавшаяся около одного месяца в древнем античном городище Гюэнос абхазо-российская археологическая экспедиция. Во время раскопок в раннем античном слое обнаружены около 30 предметов из золота, античная серебряная монета, керамические материалы, датируемые V-IV вв. до. н.э.», - рассказал директор музея, один из руководителей экспедиции, археолог Аркадий Джопуа.

Он отметил, что сейчас все находки отправлены на реставрацию. Затем артефакты передадут в фонды Абхазского государственного музея или же в хранилище охраны памятников Абхазии.

Обложка: Oriental Image via Reuters Connect