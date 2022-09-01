В древнем городище в Абхазии нашли 30 предметов из золота и серебра
Археологи из России и Абхазии обнаружили в античном городище Гюэнос 30 предметов из золота и серебра. Артефакты передадут в фонды Абхазского государственного музея.
«Завершилась продолжавшаяся около одного месяца в древнем античном городище Гюэнос абхазо-российская археологическая экспедиция. Во время раскопок в раннем античном слое обнаружены около 30 предметов из золота, античная серебряная монета, керамические материалы, датируемые V-IV вв. до. н.э.», - рассказал директор музея, один из руководителей экспедиции, археолог Аркадий Джопуа.
Он отметил, что сейчас все находки отправлены на реставрацию. Затем артефакты передадут в фонды Абхазского государственного музея или же в хранилище охраны памятников Абхазии.
Обложка: Oriental Image via Reuters Connect
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России