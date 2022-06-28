В центре Москвы археологи обнаружили более 20 тысяч древностей

В Москве на тверской улице археологи в ходе раскопок обнаружили более 20 тысяч предметов. По словам руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, находки позволяют датировать культурные слои на этой территории XVII–XX веками. При этом большая часть артефактов относится к периоду с 20-х годов XVIII века до середины XIX века.

Исследователи обнаружили фарфоровую чашку с клеймом Торгового дома Филиппова и фарфоровое блюдце с клеймом завода братьев Корниловых, которые датируются XX и XIX веками соответственно. Кроме того, были найдены аптечные флаконы XIX века, в которых сохранилась жидкость.

Также среди находок - два женских колечка (обручальное и перстень со вставкой из белого камня), нательные кресты из цветного металла, игрушки, мундштук белоглиняной голландской курительной трубки, чернолощеная лампадка, монеты, а также товарные свинцовые пломбы и свинцовые пули. Предметы датируются XVII — XIX веками.

Раскопки ведутся в исторической зоне Белого города на землях Новгородской сотни. Исследователи оборудовали семь раскопов, три из них полностью изучены, сообщили в мэрии Москвы.

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