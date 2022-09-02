В болгарском городе Бургас неизвестные осквернили памятник Советской армии
В болгарском городе Бургас неизвестные осквернили памятник Советской армии, который в народе прозвали «Бургасский Алеша». Вандалы изрисовали монумент антироссийскими посланиями.
Посольство РФ отреагировало на акт вандализма. «Война с памятниками - удел слабых, не нашедших иного способа выразить свою гражданскую позицию. Это жест исторического беспамятства и близорукости, демонстрация плохого знания прошлого и нежелания усваивать уроки времени. Рассчитываем, что компетентные болгарские власти не оставят без ответа это преступление, а монумент будет оперативно приведен в достойный вид», - заявил в российском диппредставительстве.
Власти города заявили готовности очистить монумент от краски. Отмечается, что это произойдет не в ближайшие дни, поскольку эта операция требует дополнительного финансирования, передает телеканал BTV.
Обложка: gas-kvas.com
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