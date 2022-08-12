Стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле

Сегодня в Нижнем Тагиле на Привокзальной площади прошло торжественное открытие стелы в честь присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести».

На стеле разместили указ Президента России Владимира Путина, герб города и портреты жителей, работающих в тылу во времена Великой Отечественной войны.

В открытии монумента приняли участие Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев, Начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента России Владислав Кононов, ветераны и труженики тыла.

Он зачитал приветствие от помощника Президента РФ, Председателя РВИО Владимира Мединского:

- Нижний Тагил золотыми буквами вписал свое имя в летопись Великой отечественной войны как неотъемлемая часть «Танкограда». Город, которого нет на географической карте, но благодаря трудовому подвигу его рабочих и инженеров наша армия смогла превзойти по количеству произведенной бронированной техники гитлеровскую Германию, на которую работала промышленность всей «объединенной Европы».

Нижний Тагил и его предприятия дали фронту и стране более 4 тонн чугуна, 900 тыс. стали, 500 тыс. тонн металлопроката, которые использовались для производства танков и самолетов, участвующих в сражениях за свободу и независимость нашей страны.

- Тагил это место силы, город-труженик, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за их самоотверженность и труд на благо Отечества.

В приветствии Владимир Мединский поздравил всех собравшихся с открытием стелы и 300-летием основания города и отметил подвиг Героев Труда:

- Их трудовой подвиг, их отношение к своему делу, их любовь к Родине продолжают служить примером для тех, кто сегодня продолжает их дело, - говорится, в частности в сообщении..

Единое архитектурное решение мемориального объекта разработало Российское военно-историческое общество, после чего региональные представители смогли сами доработать композицию монумента. Автор проекта стелы - скульптор-монументалист Денис Стритович.

Напомним, 2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Саратову в числе первых почетного звания «Город трудовой доблести», отметив подвиг жителей областного центра, которые работали в тылу, снабжая фронт в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году РВИО трудилось над созданием 9 памятных стел в городах: Магнитогорск, Челябинск, Самара, Коломна, Красноярск, Омск, Пенза, Ульяновск, Чебоксары.

В 2022 стелы украсят площади еще 20 Городов трудовой доблести. В Саратове и Нижнем Тагиле мемориалы уже открыты. Далее по плану: Барнаул, Боровичи, Воркута, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Нижний Тагил, Новокузнецк (Кемеровская обл.), Новосибирск, Магадан, Мончегорск, Оха (Сахалинская обл.), Ступино, Тюмень, Уфа, Чита и Ярославль.

Фото: Алексей Булатов