Шигирскому идолу могут посвятить музейный комплекс

В Свердловской области могут создать музейный комплекс, посвященный Шигирскому идолу, который, по версии ученых, является самой древней скульптурой в мире. Соответствующее предложение внес член оргкомитета по продвижению Шигирского идола, эксперт по PR Евгений Потапов.

«Поскольку это план стратегический, мы пошли через некие сверхзадачи, которые мы ставим в каждом пункте, которые потом хотим решать. Например, [пункт] Shigir museum <…>: наша сверхзадача - это создание обособленного музейного комплекса с развитой туристской инфраструктурой, сферой гостеприимства», - заявил Потапов.

Отмечается, что ряд мероприятий по продвижению Шигирского идола может привлечь до 300 тыс. посетителей к 2023 году. При этом наименование реликвии предлагается изменить с «Шигирского идола» на «Шигир из Екатеринбурга», поскольку слово "идол" не устраивает часть населения из-за религиозной окраски. При этом есть и те, кто выступает за сохранение традиционного названия, передает ТАСС.

Обложка: Свердловский областной краеведческий музей