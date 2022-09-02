РВИО отмечено наградой в рамках Форума «Армия-2022»

Российское военно-историческое общество удостоено диплома и награды «За вклад в создание экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2022»».

В этом году Российское военно-историческое общество представило на Форуме мультимедийную выставку «Календарь деяний Петра I», которая рассказывает о 200 деяниях Петра Великого. Каждое из этих деяний запечатлено в интерактивном календаре. Уникальные экспонаты выставки представляют собой нечто среднее между арт-объектами и электронными гаджетами, что позволяет на сравнительно небольшой площади дать огромный пласт исторической информации.

Выставка подготовлена Российским военно-историческим обществом, Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I.

- Благодаря давнему плодотворному сотрудничеству с Министерством обороны РФ мы второй год представляем наши высокотехнологичные интерактивные выставки, которые популярны среди гостей и участников форума – сказала представитель РВИО Юлия Коновалова после церемонии вручения награды.

РВИО участвует в Форуме и организует экспозиции и стенды с 2015 года. В 2021 году была представлена выставка «Война. Герои и подвиги», посвященная событиям Великой Отечественной. Гости выставки увидели разделы «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награждён не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы». Многие технические решения тогда были реализованы впервые, но, главное, это содержание, заставляющее вспомнить Героев, благодаря подвигам которых все мы живем.

Форум «Армия-2022» продлится до 21 августа.

Для массового посещения он будет открыт с 19 по 21 августа.

Обложка: РВИО