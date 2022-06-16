Российская национальная библиотека получила книги, изданные при участии Российского исторического общества

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский передал в четверг Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге книги, которые были изданы с участием или под эгидой РИА, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы выполнить важное поручение Сергея Евгеньевича Нарышкина и передать библиотеке несколько интересных книг», - заявил Могилевский. Среди переданных книг оказались "Российское историческое общество. Дом на Воронцовом поле" под общей редакцией Нарышкина и "Линии роста. Памятники историко-культурного наследия пограничья России XVI-XIX вв.", над которой работали члены РИО.

Также Могилевский передал книги "Легально о нелегальном" под совместным авторством журналиста Николая Долгополова и художника Никаса Сафронова, а также "Петр Великий. Окно в Европу. Рождение Российской империи" Франсины-Доминик Лиштенан.

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