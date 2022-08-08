Премьер Эстонии посетит Нарву для разъяснения ситуации с памятниками СССР

Премьер Эстонии Кая Каллас посетит Нарву и примет участие в обсуждении ситуации вокруг советских памятников.

«В понедельник я отправлюсь в Нарву, чтобы поговорить с местными руководителями о напряженности вокруг памятников и объяснить решение правительства о том, почему памятники, установленные советской властью, должны быть убраны из публичного пространства», - передает слова Каллас портал национального телерадиовещания ERR .

Премьер-министр отметила, что власти Эстонии считают важным, чтобы у местных жителей была возможность чтить свои традиции. Однако «это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», считает Каллас.

Обложка: Janis Laizans / Reuters