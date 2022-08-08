Под Архангельском открылась выставка кубовой набойки Русского Севера

Под Архангельском в музее под открытым небом «Малые Корелы» открылась выставка «На свой манер…», которая посвящена кубовой набойке Русского Севера. На экспозиции представлено порядка 80 образцов набойки, 30 набойных досок и другие экспонаты.

«Мы открываем выставку, посвященную кубовой набойке. В собрании музея около 100 изделий с применением техники кубовой набойки, на выставке представлено порядка 80 предметов. Это набойка из Олонецкой, Вологодской, разных районов Архангельской области конца XIX - начала XX века. В коллекции музея 40 единиц набойных досок, на выставке представлено 30», - рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Светлана Никитинская.

Посетители смогут увидеть сарафаны, женские рубахи, нижние юбки, фартуки, мужские рубахи, промысловую одежду, изготовленные с применением набойки, передает ТАСС. «На выставке из промысловой одежды представлена, например, очень интересная маличная рубаха. Кроме того, наши крестьяне украшали скатерти, наволочки, покрывала. Этот предметный ряд мы старались показать, не ограничиваясь костюмами, а показываем еще предметы, которыми они украшали свой быт», - добавила Никитинская.

Обложка: Ирина Скалина / ТАСС