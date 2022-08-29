Палеогенетики раскрыли генетическое разнообразие древнего карфагенского города

Исследователи из Австрии, Алжира, Италии, Нидерландов, США и Туниса изучили 30 геномов людей из Туниса, Центральной Италии и Сардинии, живших в железном веке. Палеогенетики обнаружили в каждом из регионов как потомков более древних местных популяций, так и выходцев с других территорий.

Оказалось, что население карфагенского города Керкуан было очень неоднородным. Метод главных компонент указал на три генетических кластера. В некрополе были обнаружены останки выходцев из Центральной Италии и Сардинии бронзового века, потомков неолитического населения Северной Африки, а также индивида, генетического близкого к древнему населению Канарских островов, передает bioRxiv.

Что касается Сардинии, то, по словам ученых, в бронзовый век на острове проживало генетически однородное население. Это изменилось в железном веке с началом экспансии Карфагена. Жители поселения Вилламар (818–392 годов до н.э.) были в большинстве связаны с населением Марокко позднего неолита. Их современники из поселения Монте-Сираи (около 800–300 годов до н.э.) генетически схожи с популяциями Центральной Италии и Сицилии.

Ученые отметили, что во всех трех изучаемых регионах наблюдалась как преемственность с населением бронзового века, так и присутствие людей, происходивших из других районов Средиземноморья. Исследователи считают, что подобная мобильность сказалась на современной генетической структуре местных популяций.

Обложка: Hannah Moots et al. / bioRxiv