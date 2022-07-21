Никольский собор в Старой Ладоге законсервируют
В Никольском соборе XII века Никольского монастыря Старой Ладоги начались консервационные и противоаварийные работы. Они завершатся к началу ноября.
Специалисты устранят аварийные участки кладки и укрепят апсиды. Внутри храма будет сооружена опорная конструкция, а над собором возведут временный саркофаг для защиты от осадков.
«Объект сложный. В процессе раскопок, которые проводились в 1970 годах, были обнаружены домонгольский валунный фундамент, датируемый XII веком, а также кирпичная кладка разных периодов. Тогда же, в семидесятых, желая восстановить Никольский собор в новгородском стиле, у нее отсекли Тихвинский придел и паперть. Позже это признали градостроительной ошибкой. Сейчас специалистам предстоит воссоздать утраченные элементы конструкции», - сообщили в администрации Ленинградской области.
Обложка: wikipedia.org
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