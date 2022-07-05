Нарышкин: Россия борется за свое место в мире и историческое будущее

Россия в сложившейся ситуации борется за свое место в мире и историческое будущее, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Наша страна сегодня переживает очень важный и ответственный период в своей истории. Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее. Несомненно, победа будет за нами. Успех России зависит в том числе и от вас, вашей профессиональной позиции на будущих местах вашей профессиональной карьеры, от способности принимать очень точные, выверенные решения, от ответственности и инициативы», - сказал Нарышкин в ходе церемонии вручения дипломов пятнадцатому выпуску магистров Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова.

Нарышкин также упомянул, что в этом году в России отмечают 350-летие со дня рождения Петра I. «Полностью отдав себя на службу государственному благу, Петр стал примером государственного служения. Он смог сделать Россию по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой. Пусть этот замечательный исторический пример вдохновляет вас в вашей будущей работе», - резюмировал председатель РИО.

Обложка: Антон Новодережкин / ТАСС