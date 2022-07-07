На Украине собрались "декоммунизировать" статую Родины-матери

Украинские власти предложили заменить герб СССР на трезубец на статуе Родины-матери в Киеве. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о запуске опроса о дальнейшей судьбе монумента в украинском приложении доступа к государственным услугам "Дия".

“Декоммунизировать” статую планируют несмотря на угрозу нарушить устойчивость статуи из-за изменения баланса нагрузки при замене элементов конструкции.

"Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР. - цитирует Федорова ТАСС.

По словам министра, опрос продлится две недели. Чиновник назвал его проявлением электронной демократии.

Участники опроса могут выбрать три варианты - "Оставить, как есть", "Убрать герб СССР" и "Заменить на трезубец" (современный герб Украины).

В свою очередь, глава украинского министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал "важным и интересным" этот опрос.

"Технически процесс избавления Родины-матери от советских пережитков - процесс довольно непростой из-за вопроса безопасности. Важно сделать это так, чтобы при изменении нагрузки монумент не повредился", - пояснил Ткаченко.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Она была открыта в 1981 году в День Победы в составе комплекса Музея истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Высота скульптуры - 62 м, вместе с постаментом - 102 м. В одной руке у "Родины-матери" - меч, в другой - щит с гербом СССР весом 13 тонн размером 13 на 8 метров. Вес всего сооружения 450 тонн. Над проектом мемориала работал известный советский скульптор Евгений Вучетич.

Обложка: Maksym Kozlenko/wikimedia.org