На Кургане Дружбы состоялась встреча ветеранов ВОВ

Под Псковом на Кургане Дружбы прошла ежегодная международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году принимающей стороной выступила Белоруссия.

«На Кургане Дружбы, который располагается на стыке границ трех государств, - Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Латвия, в субботу прошла традиционная международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников подпольного движения», - сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что в состав делегации от Псковской области вошел партизан, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Гдовского района Николай Андреев. Делегацию возглавила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, делегацию Витебской области - председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев.

Представители России и Белоруссии зажгли костер дружбы, после чего была развернута масштабная копия Знамени Победы.

«С видеообращением к участникам мероприятия обратились представители русской общины Латвии. Они записали его на фоне Вечного огня в Даугавпилсе, который был зажжен от Вечного огня в Пскове в 2019 году после капитального ремонта. Жители Латвии выразили сожаление, что не могут принять участие в мероприятии очно», - добавили в пресс-службе.

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