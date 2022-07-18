На Кубани завершились раскопки античного поселения

На Кубани завершились раскопки античного поселения на территории поселка Кучугуры Темрюкского района. В ходе работ археологи нашли объекты хозяйственно-бытового назначения и каменные фундаменты, на которых возводили строения из глинобитных блоков.

Большинство находок представляют собой керамические сосуды разных форм и назначений. Кроме того, были обнаружены терочная плита и ткацкие грузила, а также медные монеты, благодаря которым удалось датировать памятник археологии периодом с III века до н. э. до I века н.э.

«Археологические исследования завершили, теперь ученые будут изучать обнаруженные находки. На месте раскопок построят офис врача общей практики, это очень важно для жителей поселка. Такие социально-значимые проекты являются приоритетными в регионе. При этом безусловным является соблюдение законодательства в области охраны объектов культурного наследия», - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Обложка: пресс-служба администрации Краснодарского края