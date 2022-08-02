Мультимедийная выставка «Война. Герои и Подвиги» открыта в Пятигорске

В историческом парке «Россия- моя история» открылась мультимедийная выставка Музея военной истории и Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства культуры РФ.

В церемонии открытия приняли участие: председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько, заместителя главы администрации города Пятигорска — начальника Управления образования Наталья Васютина, а также представители совета ветеранов, государственных и общественных организаций.

Экспозиция посвящена Героям Великой Отечественной войны и включает в себя несколько разделов: «О них должен знать каждый», «Награда нашла героя», «Награждение не состоялось», «Приказано выжить», «Сталинградская битва», «Без срока давности», «Весна Победы», «Массовый героизм». Известные герои, а также подвиги, которые по каким-либо причинам ранее не получили широкого освещения в множестве уникальных фотоснимков военной хроники. Их герои буквально «оживают» с помощью современных технологий, что привлекает молодежь и подростков к экспозиции и изучению отечественной истории.

Напомним, что выставка «Война. Герои и подвиги» уже была показана в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Пскове, Туле, Тамбове и привлекла внимание большого количества посетителей. Менее чем за год выставку посетили более 1,5 миллиона человек.

В этом году показы выставки запланированы в исторических парках «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Махачкале и Волгограде.

Обложка: rvio.histrf.ru