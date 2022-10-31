ГЕРОЙ ЕГОР СЕКЕРЖИТСКИЙ. «ЗАБАЙКАЛЬЕ – РОДИНА ГЕРОЕВ»
В рамках мероприятий регионального историко-патриотического фестиваля «ЗАБАЙКАЛЬЕ – РОДИНА ГЕРОЕВ» в крае продолжается работа над документальным фильмом с одноименным названием.
На днях состоялась запись интервью с Александром Сергеевичем Секержитским – отцом Героя Российской Федерации, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга – Егора Александровича Секержитского. Он рассказал о том, как взрослел его сын, как была выбрана им стезя профессиональной военной службы.
«Егор рос на примере собственных предков – он военнослужащий в четвертом поколении нашей семьи», – уточнил кадровый офицер, Александр Секержитский. «Мой сын со средних классов активно участвовал в школьной жизни – входил в команду КВН, играл в театральной студии, был командиром караула школы на Посту № 1, изучал иностранные языки, занимался спортом...», – продолжил Александр Сергеевич.
Уже в средних классах Егор определился со своей будущей профессией и поступил в Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище (МВОКУ), которое закончил с отличием.
Во время военной службы Егор Александрович зарекомендовал себя как образцовый офицер. Под его командованием подразделения не однократно занимали призовые места в различных соревнованиях, Егор является автором двух рационализаторских предложений, которые занесены в реестр Министерства обороны.
«Герой Россий – это, прежде всего, патриот, патриот своей семьи, города, своего края… Это тот, кто, не оглядываясь на испытываемые трудности, готов защищать собственную страну, не жалея сил, здоровья и жизни», – отметил Александр Сергеевич.
В конце марта 2022 года рота, под командованием Егора Александровича Секержитского попала в засаду, благодаря умелым действиям офицера удалось сохранить личный состав, но сам Егор погиб от пули снайпера. За умелые действия, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Егору Александровичу Секержитскому посмертно присвоено звание Героя России.
«Для офицера быть Героем – это честь самопожертвования», – сказал отец Героя.
Источник:https://rvio.ru/75/news/geroj-egor-sekerzhitskij-zabajkale-rodina-geroev
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