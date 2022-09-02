День Государственного флага отметили в России

В День Государственного флага России в Москве и Севастополе развернули огромные триколоры.

Ранее по случаю Дня Государственного флага, с обращением выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин :

- Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа.

Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества.

Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С первого сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна , - говорится в частности в сообщении.

Самый большой российский триколор площадью более тысячи квадратных метров развернули сегодня у стен Музея Победы.

В церемонии приняли участие волонтеры Музея Победы, члены Российского военно-исторческого общества, участники клуба «Лето Побед», юнармейцы, «Волонтеры Победы», военнослужащие Росгвардии и Семеновского полка. Всего участниками акции стали более тысячи человек.

В Севастополе прошла патриотическая акция «Флаг Родины». На территории мемориального комплекса «Сапун-гора» развернули самый большой в городе российский триколор, его размер — 17,5 на 45 метров.

В мероприятии приняли участие: председатель Закогодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический", член Совета регионального отделения РВИО Елена Морозова и председатель отделения РВИО Николай Помогалов. сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя, музея-заповедника «Херсонес Таврический», актив Регионального отделения РВИО, Волонтеры Победы, юнармейцы и представители силовых ведомств.

По информации РИА Победа.РФ

Обложка: РВИО