Памятник Защитнику Отечества от благодарных потомков в городе Шимск Новгородской области В День памяти и скорби, 22 июня 2019 года, в рабочем посёлке Шимск Новгородской области состоялось торжественное открытие памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков».

В День памяти и скорби, 22 июня 2019 года, в рабочем посёлке Шимск Новгородской области состоялось торжественное открытие памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков». Монумент, установленный в центральном парке на улице Новгородской, стал символом преклонения перед подвигом советских воинов, павших на Новгородской земле в годы Великой Отечественной войны. Это событие стало важным шагом в сохранении исторической памяти и данью уважения героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Отечества.

История создания монумента

22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в центральном парке рабочего посёлка Шимск состоялось торжественное открытие памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков». Монумент установлен Российским военно-историческим обществом в рамках масштабной программы по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. За время своей работы РВИО инициировало установку более 600 памятников по всей стране, и монумент в Шимске стал одним из важнейших проектов в Новгородской области.

Установке монумента предшествовала большая подготовительная работа. На месте старого воинского мемориала, созданного ещё в 1960-х годах и пришедшего в негодность, было решено установить новый памятник. Инициатива исходила от РВИО, которое предложило создать на месте старого комплекса памятник русскому солдату. Центральная часть скульптурной композиции, переданной РВИО в дар городу Шимск, представляет собой фигуру офицера, которую создал московский скульптор-монументалист Денис Стритович по проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского.

Торжественная церемония открытия

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Комиссии по военно-историческому наследию РВИО, член Совета Федерации Сергей Митин, руководитель Департамента культурного наследия РВИО Алексей Кондратьев, глава Шимского муниципального района Алексей Шишкин, а также ветераны, представители общественных организаций и жители посёлка.

В своём выступлении Сергей Митин подчеркнул символичность того, что открытие происходит именно 22 июня — в День памяти и скорби. Он отметил, что из 11 000 Героев Советского Союза больше половины были офицерами, а четверо уроженцев Шимского района были удостоены этого высокого звания.

Приветствие участникам церемонии направил Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский. В своём обращении он особо отметил: «Четыре ваших земляка – уроженца Шимского района были удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Это офицеры – майор Рыбкин Александр Степанович и майор Ермолаев Иван Алексеевич, старший сержант Романов Василий Михайлович, гвардии рядовой Горев Алексей Ильич. В годы Великой Отечественной войны в боях за свободу и независимость нашей Родины на Новгородской земле отдали свою жизнь более миллиона советских солдат и офицеров. Открытый сегодня Памятник – свидетельство нашей огромной благодарности и уважения ко всем Защитникам Отечества!».

Алексей Кондратьев, в свою очередь, отметил, что сегодня общая задача — отстаивать правду о роли нашей страны в победе над нацизмом и передавать её будущим поколениям. Открытие этого памятника — зримое свидетельство нашей благодарности защитникам Отечества.

В рамках акции «Горсть Памяти» с воинского захоронения в Шимске была взята земля в «солдатский кисет», который был передан военному комиссару района. Впоследствии кисет вместе с другими был размещён в гильзах артиллерийских снарядов и установлен в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых Сил РФ. Настоятель Шимской церкви отец Павел отслужил панихиду по погибшим воинам и освятил новый памятник.

Новгородская земля в годы Великой Отечественной войны

Новгородская область стала ареной ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны. Шимский район, расположенный на пути наступления советских войск, неоднократно становился местом кровопролитных сражений. Героизм и стойкость, проявленные защитниками Новгородской земли, навсегда вписаны в историю Великой Победы. Более миллиона советских солдат и офицеров отдали свои жизни на Новгородской земле, и каждый памятник, установленный здесь, становится данью уважения их бессмертному подвигу.

Памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков» в Шимске стал частью масштабной работы по увековечению памяти павших воинов. Ранее в Новгородской области усилиями РВИО были установлены памятники в Демянском районе и Старой Руссе. Открытие монумента в Шимске продолжило эту благородную традицию.

Значение монумента для сохранения памяти

Установка памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» в Шимске стала важным шагом в сохранении исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Монумент является символом мужества и самоотверженности миллионов бойцов и командиров Красной армии, а также данью уважения жителям Новгородской области, не вернувшимся с полей сражений. За время своей работы Российское военно-историческое общество установило более 600 памятников на территории России и за её пределами, и каждый из них становится местом сохранения памяти о героях.

В День Победы и другие памятные даты у монумента проходят торжественные митинги с участием ветеранов, представителей администрации, школьников и всех неравнодушных жителей района. Сегодня памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков» в Шимске является одной из главных достопримечательностей посёлка и символом памяти о героическом прошлом Новгородской земли.