Памятник советскому солдату-освободителю в Тамбовской области с. Устье В День памяти и скорби, 22 июня 2019 года, в селе Устье Мичуринского района Тамбовской области был торжественно открыт памятник Советскому Солдату-Освободителю

В День памяти и скорби, 22 июня 2019 года, в селе Устье Мичуринского района Тамбовской области был торжественно открыт памятник Советскому Солдату-Освободителю. Монумент, установленный на улице Октябрьской в центре мемориального комплекса, стал символом вечной памяти о воинах, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, и данью глубокого уважения подвигу советского народа, освободившего мир от нацизма.

История создания монумента

22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в селе Устье Мичуринского района состоялась торжественная церемония открытия памятника Советскому Солдату-Освободителю. Мероприятие было приурочено к трагической дате начала Великой Отечественной войны и стало важным событием для всего Тамбовского края. Инициатором установки выступило Российское военно-историческое общество в рамках масштабной программы по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений.

Мемориал в селе Устье стал 123-м памятником, возведённым в рамках проекта «Историческая память» за последние 14 лет. В Тамбовской области за 10 лет работы регионального отделения РВИО под эгидой общества открыто 37 мемориалов и памятников, и мемориал в селе Устье стал важной частью этой масштабной работы.

Центром комплекса стал памятник «Советскому Солдату – Освободителю», изготовленный по проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского, скульптором выступил Денис Стритович. Мемориал включает в себя центральную фигуру Солдата-Освободителя, Вечный огонь и гранитные плиты, на которых увековечены имена 304 погибших и пропавших без вести защитников Отечества — жителей села Устье, не вернувшихся с полей сражений.

Торжественная церемония открытия

Торжественная церемония открытия собрала почётных гостей, представителей администрации Мичуринского района и Тамбовской области, ветеранов Великой Отечественной войны, общественных организаций и жителей села Устье. В мероприятии приняли участие Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, первый заместитель Председателя областной Думы, руководитель регионального отделения РВИО Владимир Карев, заместитель главы администрации Тамбовской области Дмитрий Зубков, глава Мичуринского района Галина Шеманаева.

В своём выступлении Ростислав Мединский отметил: «С чувством глубокого уважения мы вспоминаем сегодня величайший подвиг всех Советских солдат и офицеров, тружеников тыла. Особое внимание мы уделяем нашим ветеранам войны – Поколению Победителей, чьи душевные черты являются нравственным ориентиром для всех граждан России. В эти минуты мы являемся свидетелями важнейшего события – еще одно село Тамбовской области, Устье, встречает на родной земле своих Героев».

Глава Мичуринского района Галина Шеманаева, обращаясь к собравшимся, сказала: «Когда я увидела "лицо" памятника, не смогла сдержать слёз, это ведь лицо настоящего воина, это образ наших дедов и прадедов. Для нас сегодня большое событие. Мы гордимся тем, что в нашем селе теперь есть такой памятник. Мы будем всегда обязаны за наше мирное небо. Благодарим от всего сердца за такой подарок нашему селу!».

В ходе церемонии Ростислав Мединский был награждён Премией имени дважды Героя Советского Союза В.В. Сенько за активную деятельность по героико-патриотическому воспитанию молодёжи и исследованию военно-исторического прошлого страны.

Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны

Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны внесла значительный вклад в Победу. Мичуринский район проводил на фронт две трети своих жителей — более 46 тысяч человек, около 17 тысяч из которых отдали свои жизни во имя Победы. В село Устье не вернулись 304 человека — отцов, мужей, сыновей, братьев.

На территории Мичуринского района были развёрнуты 12 госпиталей, круглосуточно принимавших раненых с фронта, а «Детский дом» в районе стал вторым домом для осиротевших детей. Открытие памятника в этом священном месте стало закономерным продолжением работы по сохранению исторической правды о героических страницах Тамбовской земли.

Значение монумента для сохранения памяти

Установка памятника Советскому Солдату-Освободителю в Тамбовской области — это важнейший шаг в сохранении исторической правды и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Монумент является символом мужества и самоотверженности миллионов бойцов и командиров Красной армии, а также данью уважения жителям Тамбовской области, не вернувшимся с полей сражений. Программа РВИО по восстановлению и созданию памятников павшим реализуется с 2014 года, и за это время в десятках регионов нашей страны были установлены сотни памятников Советскому Солдату-Освободителю.

Теперь в День Победы и другие памятные даты у этого монумента регулярно проходят торжественные митинги, церемонии возложения цветов, встречи ветеранов с молодёжью, что делает его не просто скульптурой, а живым центром патриотической жизни Мичуринского района. В будущем возле монумента планируется разбить парк Победы. Памятник стал местом притяжения для всех, кто чтит подвиг предков и стремится передать эту память будущим поколениям.