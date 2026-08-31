Памятник советскому солдату-освободителю в Орловской области 2 августа 2019 года на кладбище Березки в деревне Плещеево Орловского района был торжественно открыт памятник Советскому Солдату-Освободителю.

2 августа 2019 года на кладбище Березки в деревне Плещеево Орловского района был торжественно открыт памятник Советскому Солдату-Освободителю. Монумент, установленный Российским военно-историческим обществом, стал символом вечной памяти о воинах, павших на Орловской земле в годы Великой Отечественной войны, и данью глубокого уважения подвигу советского народа, освободившего мир от нацизма. Мероприятие было посвящено 76-й годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков.

История создания монумента

2 августа 2019 года на кладбище Березки в деревне Плещеево Орловского района состоялась торжественная церемония открытия памятника Советскому Солдату-Освободителю. Мероприятие стало важным событием для всего Орловского района. Инициатором установки выступило Российское военно-историческое общество в рамках программы по установке новых и замене нуждающихся в реконструкции памятников, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. За время своей работы РВИО установило более 600 памятников по всей стране, и монумент в Плещеево стал одним из значимых проектов в Орловской области.

Памятник изготовлен по обновлённому проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского, скульптором монумента является Денис Стритович. Специально к открытию памятника в регионе была проведена большая работа по актуализации фамилий павших бойцов, захороненных в местной братской могиле. В результате на мемориальные плиты были нанесены имена более 100 воинов, память о которых до сегодняшнего дня не была увековечена. Теперь это одно из воинских захоронений области, на котором имена павших бойцов соответствуют всем захороненным на территории мемориала.

Торжественная церемония открытия

Торжественная церемония открытия собрала представителей администрации Орловского района и Орловской области, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных организаций и жителей деревни Плещеево. В мероприятии приняли участие Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Научный директор РВИО Михаил Мягков, который передал слова приветствия от Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского.

В приветственном адресе Ростислава Мединского, зачитанном на церемонии, особо отмечалось: «В первые дни Великой Отечественной войны на защиту Родины встали более 25 тысяч жителей Орловского района. Ваши земляки мужественно и беззаветно сражались на фронтах, проявляя в боях отвагу и стойкость, самопожертвование и героизм. Более 9 тысяч из них отдали свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества. Уверен, что народ только тогда народ, когда сохраняет свою историческую память. Наша общая задача – противостоять попыткам переписать историю Великой Отечественной войны, отстоять правду о Защитниках Родины и передать память о них будущим поколениям».

Глава региона Андрей Клычков в своём выступлении отметил: «Здесь, у села Плещеево, летом 43-го года развернулись кровопролитные бои, в ходе которых решалась судьба битвы за Орел. Проявив беспримерное мужество и героизм, советские воины сокрушили врага и вышли на подступы к городу. Многие из них навечно остались лежать в этой земле. Они отдали свои жизни за нашу мирную жизнь. И наш святой долг – хранить память о героях-освободителях».

Памятник установлен на территории братского захоронения советских воинов, погибших в 1943 году. Здесь обрели вечный покой защитники Отечества, останки которых были обнаружены поисковиками Орловской области в ходе весеннего и летнего этапов «Вахты памяти-2019». После церемонии открытия состоялось перезахоронение останков 3 советских воинов, обнаруженных бойцами поискового объединения «Огненная дуга». Мероприятие завершила церемония возложения цветов и венков.

Орловская земля в годы Великой Отечественной войны

Орловская область стала ареной ожесточённых боёв в годы Великой Отечественной войны. В июле-августе 1943 года на территории области развернулись кровопролитные сражения в ходе Курской битвы. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» стала переломным моментом в ходе всей войны. За мужество и героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость, Орёл был удостоен почётного звания «Город воинской славы».

Ранее в Орловской области при поддержке РВИО уже установили 4 памятника Советскому Солдату-Освободителю. Последний открыли накануне Дня Победы 2019 года в селе Тельчье Мценского района.

Значение монумента для сохранения памяти

Установка памятника Советскому Солдату-Освободителю в Орловской области — это важнейший шаг в сохранении исторической правды и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Монумент является символом мужества и самоотверженности миллионов бойцов и командиров Красной армии, а также данью уважения жителям Орловской области, не вернувшимся с полей сражений. За время своей работы Российское военно-историческое общество установило более 600 памятников на территории России и за её пределами.

Теперь в День Победы и другие памятные даты у этого монумента регулярно проходят торжественные митинги, церемонии возложения цветов, встречи ветеранов с молодёжью, что делает его не просто скульптурой, а живым центром патриотической жизни Орловского района. Памятник стал местом притяжения для всех, кто чтит подвиг предков и стремится передать эту память будущим поколениям.