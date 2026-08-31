Памятник советскому солдату-освободителю в Липецкой области 23 августа 2019 года на мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в посёлке Тербуны Липецкой области состоялось торжественное открытие памятника Советскому Солдату-Освободителю.

23 августа 2019 года на мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в посёлке Тербуны Липецкой области состоялось торжественное открытие памятника Советскому Солдату-Освободителю. Монумент, установленный Российским военно-историческим обществом, стал символом вечной памяти о воинах, павших на Тербунской земле в годы Великой Отечественной войны, и данью глубокого уважения подвигу советского народа. Гранитная фигура коленопреклонённого солдата весом 14 тонн гармонично вписалась в мемориальный комплекс, став его центральной доминантой.

История создания монумента

23 августа 2019 года на мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в посёлке Тербуны состоялось торжественное открытие памятника Советскому Солдату-Освободителю. Мероприятие было приурочено к окончанию областного этапа акции «Вахта Памяти — 2019», в ходе которого состоялось перезахоронение останков 13 советских воинов, поднятых поисковиками из тербунской земли.

Инициатором установки выступило Российское военно-историческое общество в рамках национального проекта «Культура». За время своей работы РВИО инициировало установку более 600 памятников по всей стране. Место для установки рассматривалось в трёх районах Липецкой области — Тербунском, Воловском и Елецком, где в годы войны шли ожесточённые бои. В итоге был выбран Тербунский район, где расположен мемориальный комплекс «Тербунский рубеж». Фигура воина, выполненная из гранита, весит 14 тонн. Автором проекта выступил Советник Председателя РВИО Ростислав Мединский, скульптором — Денис Стритович.

Коленопреклонённый солдат, застывший в граните, стал частью мемориального комплекса «Тербунский рубеж», который включает в себя аллею Славы, часовню, памятник Скорбящей женщине-матери, памятный знак лётчикам, барельеф Победы, бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна и бюст Героя Советского Союза Гавриила Разенкова.

Торжественная церемония открытия

На открытии памятника присутствовали более тысячи человек, в том числе сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Липецкой области, представители администрации, ветераны, поисковики и жители посёлка. В завершение мероприятия всех собравшихся угощали солдатской кашей, звучали стихи и песни о войне.

Официальные лица в своих выступлениях подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Они отметили, что Липецкая область внесла огромный вклад в Победу, и каждый памятник советскому солдату становится местом поклонения и гордости для местных жителей.

Тербунская земля в годы Великой Отечественной войны

Окрестности села Озёрки Тербунского района Липецкой области — место одного из крупнейших танковых сражений, которое историки часто называют «малой Прохоровкой». В годы Великой Отечественной войны здесь развернулись ожесточённые бои, унёсшие тысячи жизней советских воинов. Мемориальный комплекс «Тербунский рубеж» стал символом мужества и стойкости защитников Отечества, а открытие памятника Советскому Солдату-Освободителю стало важной вехой в увековечении их памяти.

Памятник коленопреклонённому солдату, выполненный из гранита, олицетворяет скорбь и благодарность потомков павшим героям. Он гармонично вписался в мемориальный комплекс, став его центральной доминантой и местом поклонения для всех, кто чтит память о войне.

Значение монумента для сохранения памяти

Установка памятника Советскому Солдату-Освободителю в Липецкой области — это важнейший шаг в сохранении исторической правды и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Монумент является символом мужества и самоотверженности миллионов бойцов и командиров Красной армии, а также данью уважения жителям Липецкой области, не вернувшимся с полей сражений. Программа РВИО по восстановлению и созданию памятников павшим реализуется с 2014 года, и за это время в десятках регионов нашей страны были установлены сотни памятников. За время своей работы Российское военно-историческое общество установило более 600 памятников на территории России и за её пределами.

Теперь в День Победы и другие памятные даты у этого монумента регулярно проходят торжественные митинги, церемонии возложения цветов, встречи ветеранов с молодёжью, что делает его не просто скульптурой, а живым центром патриотической жизни Тербунского района.