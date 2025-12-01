Мемориальная доска советскому разведчику-нелегалу Иосифу Ромуальдовичу Григулевичу Советский разведчик-нелегал, впоследствии учёный-латиноамериканист: специалист по этнографии и истории стран Латинской Америки

Жизнь этого человека вполне была бы достойна лечь в основу романа или сценария фильма. Он появился на свет в предгрозовом 1913 году в семье мелкого служащего, представителя небольшой этнической группы караимов, живших на территории нынешней Литвы. Детство Григулевича пришлось на трудное время – его родину оккупировали немецкие войска, а отец в составе красногвардейского отряда участвовал в событиях октября 1917 года в Петрограде. Дальше семья очутилась в ставшей независимой Литвы. Именно тогда Иосиф начал учёбу в гимназии в городе Паневежисе. В это время их отец уплыл искать счастье за океаном, в далёкую Аргентину. Рассчитывали переехать за ним и его супруга с детьми, но судьба распорядилась иначе.

Тринадцати лет от роду Григулевич познакомился с представителями подпольной коммунистической ячейки и примкнул к ней. Молодого человека, уже успевшего увидеть несправедливости жизни, очаровало учение, обещавшее всеобщее равенство. Иосиф составлял листовки, затем стал писать статьи и даже стихи. Но его принадлежность к коммунистам не осталась тайной для литовских спецслужб, и в 1927 году Григулевича изгнали из гимназии.

Продолжить образование можно было на польской территории, тем более, что его родное Вильно в ту пору было захвачено Польшей. Иосиф продолжил обучение в гимназии имени Витовта Великого, но связей с коммунистами не порвал. В итоге за распространение коммунистических листовок в 1932 году девятнадцатилетнего Григулевича арестовала польская дефензива. Из всей ячейки на скамье подсудимых оказались только двое, в том числе Иосиф, которого во время следствия держали в кандалах и избивали. Приговор – два года условно, но польская прокуратура по его освобождении недвусмысленно потребовала, чтобы в двухнедельный срок он уехал из страны.

Григулевич уже тогда не скрывал симпатий к Советской России, что, вероятно, и повлияло на решение привлечь его в качестве одного из основных обвиняемых. К тому же ещё во время пребывания в Польше он сошёлся с МОПРом – Международной организацией помощи революционерам. Покинув польскую землю, он переехал в Париж, где стал довольно заметной личностью в эмигрантских польских кругах. Тогда же на молодого человека обратили внимание представители советских спецслужб. Лояльный к Советскому Союзу, убеждённый коммунист, имеющий возможность ездить по миру как представитель МОПРа и Коминтерна – это был идеальный кандидат для возможного сотрудничества. Несколько лет Григулевич проработал в Буэнос-Айресе, пока в 1936 году не был арестован аргентинской полицией. И, хотя судебного преследования удалось избежать, стало ясно, что в профашистски настроенной Аргентине лучше не оставаться. Как раз началась гражданская война в Испании, и Иосиф Ромуальдович при первой же возможности выехал туда, в чём ему помог испанский посол, писатель-антифашист Анхель Осорио-и-Гальярдо.

Так двадцатитрёхлетний Григулевич оказался в Испании – конечно, кружным путём, через Бельгию и Францию. Его, уже довольно известного активиста международного коммунистического движения, принял лично генеральный секретарь ЦК испанской компартии Хосе Диас. Григулевич стал советником по международным вопросам у прославленного героя гражданской войны в Испании Энрике Листера. Месяц усиленной боевой подготовки – и молодой человек оказался на фронте. Под псевдонимом «Хосе Окампо» он проявил себя во время обороны Толедского моста, затем в сражениях под Гвадалахарой и Сарагосой. Тогда же было принято окончательное решение привлечь Григулевича к сотрудничеству с советскими спецслужбами, и резиденту Александру Орлову удалось довольно легко завербовать Иосифа Ромуальдовича, который получил оперативный псевдоним «Юзик».

А вскоре Григулевич перешёл на службу в Сегуридад – главную спецслужбе Испанской Республики. При его участии громили фалангистов, прятавшихся в ожидании удобного случая поднять восстание прямо в Мадриде, зачастую использовавших в качестве укрытия посольства иностранных государств. Тогда же произошло его знакомство с Наумом Исааковичем Эйтингоном, вместе с которым они провернули исключительно успешную операцию по захвату одного из лидеров мятежников Андреса Нина, коммуниста троцкистского толка, который впоследствии был ликвидирован. Мятеж, который Нин пытался поднять в Барселоне, лишившись своего предводителя, потух буквально за три дня. Григулевич вспоминал, что даже не понимал в хаосе городских боёв, кто стрелял в него – свои или повстанцы – и что подошвы его ботинок буквально прилипали к залитой кровью брусчатке.

Григулевич, проверенный в деле, стал доверенным лицом спецслужб. Его карьере не помешало даже предательство его бывшего куратора Орлова, бежавшего в Америку. Иосифу Ромуальдовичу поручались ответственные задачи вроде встречи в Мадриде и сопровождения до Парижа лётчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова, прославившихся своим перелётом в Америку через Северный полюс и возвращавшихся в Москву через Мадрид. И именно Григулевич был отобран для ответственной операции по ликвидации одного из главных врагов Советского Союза – Льва Троцкого. Некогда один из творцов революции, строитель Красной Армии, коренным образом разошедшийся во взглядах со Сталиным, уже более десяти лет жил в эмиграции. Имея большой вес в международном коммунистическом движении, он долгое время подрывал его единство, что в условиях грядущей большой войны в Европе было исключительно опасным для Москвы.

Операция заняла долгое время, кстати, как раз в тот период Иосиф Ромуальдович женился на активистке коммунистического движения. Григулевич, получивший псевдоним «Фелипе», прибыл в Мексику в апреле 1938 года. На будущий год началась подготовка к так называемой операции «Утка», руководство которой получил уже хорошо знакомый Иосифу Ромуальдовичу Наум Эйтингон. Именно Григулевич курировал первое, неудачное покушение на Троцкого, после чего ему пришлось скрываться от полиции даже в клинике для душевнобольных, а затем тайком бежать в США. К тому времени второе покушение на Троцкого увенчалось успехом, и всех, кто был к нему причастен, удостоили государственных наград – Григулевича в июне 1941 года наградили орденом Красной Звезды.

К тому времени Григулевич уже находился в Аргентине. К тому времени его отец уже сильно состарился, и передал Иосифу своё аптечное дело, ставшее прикрытием для советской резидентуры. Григулевич, уже опытный разведчик, фактически с нуля создал её в Аргентине, а затем и в соседнем Чили. Долгое время он был чуть ли не единственным источником разведывательной информации Москвы о положении дел в странах Южной Америки. Но дело не ограничивалось сбором информации – люди Григулевича проводили диверсии против фирм, снабжающих ценным сырьём гитлеровскую Германию и её союзников, и против газет, являвшихся рупорами берлинской пропаганды. Более 150 поджогов было совершено в отношении морских судов и контор сотрудничавших с нацистами фирм. Но в 1943 году в связи с приходом к власти военной хунты борьба с иностранными разведками в Буэнос-Айресе была усилена, и Григулевичу пришлось перебраться в соседний Уругвай. Дальше в его карьере были Боливия, Бразилия, Коста-Рика, и везде он проявлял себя наилучшим образом.

В ноябре 1947 года Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Бразилией. Григулевичей вызвали в Москву. Обосновавшись в Москве, супруги Григулевичи продолжили работать на МГБ СССР. Иосиф Ромуальдович неоднократно выезжал за рубеж, в том числе в США, где перемещал оборудование для деятельности Рудольфа Абеля. Позднее через Коста-Рику он ездил с разведывательными задачами в Рим, где установил связи со многими влиятельными деятелями Ватикана и даже около полутора десятков раз побывал на аудиенциях у Папы Римского Пия XII. Оборотистого коммерсанта Теодоро Кастро знали многие власть имущие в Италии, и никто представить себе не мог, что он – агент Москвы. Суверенный совет Мальтийского ордена даже вручил орден Григулевичу как «доброму католику, осенённому альтруистическим благородством духа».

В тот же период Советский Союз поссорился с Югославией, лидер которой Иосип Броз Тито повёл слишком самостоятельную политику, не оглядываясь на мнение Москвы. Имелись планы на ликвидацию главы Югославии, и Григулевич по воле его кураторов перебрался в Белград под видом посла Коста-Рики. 25 апреля 1953 года в Белом дворец в Белграде Теодоро Кастро, он же Григулевич, вручил верительные грамоты самому Тито. Возможно, что дальнейшая судьба югославского маршала была бы печальной, но вскоре умер Сталин, пришли новые времена, и лить кровь недавнего нашего союзника против Гитлера, кавалера советских орденов «Победа» и Суворова 1-й степени, не пришлось.

Югославия стала последней страной в карьере Григулевича во внешней разведке. Свернув все дела и испросив себе отставку в Коста-Рике, от тихо отъехал сначала в Вену, а потом и в Москву. Там ему вручили паспорт на его настоящее имя – впервые за долгие годы он смог пользоваться им безбоязненно. Иосиф Ромуальдович поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Но в госбезопасности было неспокойно – шли чистки от бериевских ставленников, некоторых расстреляли или посадили, многих просто уволили. Не избежал этой судьбы и Григулевич, уволенный из КГБ в 1956 году. Буквально пяти месяцев не хватило ему официального стажа, чтобы отметить двадцатилетие работы в разведке, правда, стаж ему при назначении пенсии засчитали как год за два…

Но Григулевич обладал недюжинными умом и кругозором, писательскими способностями и – самое главное – обширными знаниями о том, что происходило тогда в мире. Он издал несколько книг и монографий, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертации, был редактором журнала «Общественные науки», членом редколлегий ряда других журналов. Он был заместителем председателя Всесоюзного общества по культурным связям с зарубежными странами, членом правления Советской ассоциации дружбы и сотрудничества со странами Латинской Америки» и многих обществ дружбы со странами этого региона.

Он даже был членом-корреспондентом Национальной исторической академии Венесуэлы и почётным членом Общества писателей Колумбии. Не обошли наградами Григулевича и в СССР – он стал заслуженным деятелем науки РСФСР, кавалером орденов Красного Знамени, Дружбы народов и Трудового Красного Знамени, несколькими орденами и медалями стран Латинской Америки, а в 1979 году даже был избран членом-корреспондентом по отделению истории Академии наук СССР. За рубеж он ездил не очень часто – наверху опасались, что старого разведчика опознает кто-то, знавший его по его работе во многих странах.

Иосиф Ромуальдович Григулевич ушёл из жизни 2 июня 1988 года. Похоронили его на Донском кладбище Москвы.