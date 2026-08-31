Мемориальная доска «Победителям в Великой Отечественной войне» Мемориальная доска на вокзале станции Дно открыта 23 февраля 2019 года в канун Дня защитника Отечества. Бронзовый барельеф скульптора Дениса Анатольевича Стритовича посвящён тем, кто вернулся с фронта, и тем, кого на перроне так и не дождались — жителям Дновского района, пережившим оккупацию и войну

Мемориальная доска на вокзале станции Дно открыта 23 февраля 2019 года в канун Дня защитника Отечества. Бронзовый барельеф скульптора Дениса Анатольевича Стритовича посвящён тем, кто вернулся с фронта, и тем, кого на перроне так и не дождались — жителям Дновского района, пережившим оккупацию и войну

Открытие

23 февраля 2019 года, в День защитника Отечества, на центральном фасаде здания железнодорожного вокзала станции Дно Псковской области открыли мемориальную доску «Победителям в Великой Отечественной войне». Памятный знак установили по инициативе Российского военно-исторического общества. Мемориально-художественным проектом руководил советник председателя РВИО Ростислав Мединский; бронзовый барельеф выполнил скульптор Денис Анатольевич Стритович (соавтор — скульптор Татьяна Александровна Юрченко). Доска посвящена не вернувшимся с фронтов жителям Псковской области. На торжестве присутствовали ветераны, руководители района и железнодорожного узла, члены псковского отделения РВИО, местные жители.

Памятный знак представляет собой прямоугольную бронзовую плиту с барельефом и текстом. Слева изображён паровоз; на транспаранте начертаны слова: «Родина-мать! Встречай своих сынов-победителей!». На перроне — мальчик в тяжёлом пальто и длинном шарфе, заметно машущий рукой прибывающему составу. Справа выбраны строки стихотворения о ликующей станции Дно и о том, что «вернуться не всем суждено». Внизу — эмблема РВИО и указаны автор проекта и скульпторы. Участникам церемонии направил приветствие Ростислав Мединский. В нём, в частности, говорилось: «Огромный вклад в достижение Великой Победы внесли жители города Дно и Дновского района». Отмечалось, что в 1941–1944 годах земляки пережили оккупацию, сражались в партизанских и подпольных отрядах, а на фронтах дновцы проявляли отвагу и верность долгу. Главный специалист департамента культурного наследия РВИО Мария Омельченко вручила благодарность Министерства культуры и председателя РВИО краеведу Сергею Егорову «за плодотворную деятельность по сохранению военно-исторического наследия». Выступавшие на митинге поблагодарили РВИО за помощь Псковской области в увековечивании памяти героев войны.

История, положившая начало

Сюжет памятной доски связан с послевоенной историей станции Дно. После Победы через узел шли эшелоны с возвращавшимися с фронта бойцами; расписаний не было, и сотни жителей района дневали и ночевали на перроне, надеясь увидеть родных. Среди подростков, проводивших время у рельсов, был будущий писатель Виктор Махов — почётный гражданин города Дно, так и не дождавшийся отца. Этой странице послевоенного тревожного ожидания посвящена мемориальная доска на вокзале.

Эту семейную историю Махов рассказал Ростиславу Мединскому, и она легла в основу художественного решения. Прообразом мальчика на барельефе стал юный Витя из стихотворения на плите: он ищет глазами отца и машет рукой долгожданному поезду. Отец Виктора Борисовича — политрук батальона связи Борис Александрович Махов — пропал без вести в декабре 1941 года. Из Дновского района на фронт ушли тысячи добровольцев; семеро земляков удостоены звания Героя Советского Союза.

Станция Дно с конца XIX века остаётся крупным железнодорожным узлом Северо-Запада: здесь сходятся линии на Псков, Бологое, Великие Луки и Санкт-Петербург. Именно поэтому выбор фасада вокзала для мемориальной доски связывает память о Победе с местом, где встречали живых и прощались с ушедшими на войну.

Город в годы Великой Отечественной

Город Дно был занят противником в конце июля 1941 года и освобождён 24 февраля 1944 года — в ходе Старорусско-Новоржевской наступательной операции частями 1-й Ударной и 54-й армий. Штурм продолжался 23–24 февраля; особенно отличилась 182-я стрелковая дивизия, которой 26 февраля присвоили почётное наименование «Дновская». В тот же день в Москве в честь освобождения города был дан артиллерийский салют двенадцатью залпами из 124 орудий.

Оборонявшийся узел удерживала группировка вермахта с силами егерских и пехотных дивизий; бои шли в условиях лесисто-болотистой местности. При освобождении города погибли сотни советских воинов. В оккупационные годы на станции действовали коммунисты-подпольщики паровозного депо; память о них увековечена отдельной мемориальной доской на здании депо.

В парке у ул. Петрова стоит мемориал погибшим землякам; на Красной улице — памятник частям, освободившим город. Мемориальная доска «Победителям» на вокзале дополняет этот комплекс: на фасаде узла сохранён образ послевоенного перрона — радости встреч и тишины, когда поезд проходил мимо тех, кто так и не нашёл в окнах вагонов знакомых лиц.