Мемориальная доска Герою Советского Союза Кириллу Прокофьевичу Орловскому Деятель советских органов госбезопасности, подполковник, партизан Великой Отечественной войны, сельскохозяйственный деятель, Герой Советского Союза (1943), Герой Социалистического Труда (1958)

Будущий дважды Герой родился 18 (по новому стилю — 30) января 1895 года в деревне Мышковичи (сегодня это Кировский район Могилёвской области Белоруссии) в крестьянской семье. С раннего возраста он трудился в сельском хозяйстве, окончил церковно-приходскую школу. В 1915 году Орловский был призван по мобилизации в Российскую императорскую армию и принял участие в Первой мировой войне. Дослужился до чина унтер-офицера, командовал сапёрным взводом 65-го стрелкового полка на Западном фронте.

Поворотным моментом в судьбе Орловского стала Октябрьская революция. Подписав Брестский мир, Советская Россия вышла из войны, и Германия немедленно оккупировала значительные территории её западных губерний. В своих родных местах Кирилл Прокофьевич собрал земляков и начал партизанскую борьбу против кайзеровских войск. Когда Германия окончательно проиграла войну, её войска ушли с оккупированных земель, и герой борьбы против захватчиков, молодой коммунист Орловский был направлен на службу в Бобруйскую ЧК. Далее началась тяжёлая война с Польшей, в которой Кирилл Прокофьевич также принял самое активное участие.

Весной 1921 года был подписан Рижский мирный договор с Польшей, согласно которому под власть Варшавы переходили западные белорусские земли. Но Советская Россия не собиралась мириться с тем, что эти территории не по праву достались полякам. С этой целью на них были заброшены агенты спецслужб для организации сопротивления польским властям. Будущие герои партизанской борьбы времён Великой Отечественной войны осваивали азы диверсионной работы именно тогда — вместе с Орловским за свободу и единство белорусского народа сражались его друзья — Станислав Ваупшасов, Александр Рабцевич, Василий Корж. Всем им потом суждено будет стать вожаками крупных партизанских формирований и Героями Советского Cоюза. А пока начинающие диверсанты громили полицейские участки, органы местного самоуправления, панские усадьбы, совершали подрывы железных дорог и мостов, освобождали политзаключённых из тюрем, поднимали на борьбу местных крестьян. В то время Орловский был известен под псевдонимом Муха-Михальский — именно так он значился и в розыскной ориентировке польской полиции, согласно который за его поимку полагалась награда в 10 миллиардов марок, а за помощь в аресте — 5 миллиардов. Особенно возмутила польские власти дерзкая диверсия отряда Орловского — партизаны остановили под Брестом поезд с польским главой Полесского воеводства Юзефом Довнаровичем и так запугали его, что тот ушёл с должности.

Пять лет наводил страх на польские оккупационные власти в Западной Белоруссии Кирилл Прокофьевич. Вернувшись в Советский Союз, опытный диверсант окончил курсы комсостава и далее служил в Минске при особом отделе НКВД Белорусской ССР, готовя тех, кому предстояло продолжать диверсионно-партизанскую работу в Западной Белоруссии.

Вновь таланты и опыт Орловского понадобились во время войны в Испании. Весной 1937 года он оказывается на Пиренейском полуострове, где 30 мая 1937 года с группой из 10 испанцев и 1 русским перешёл линию фронта, оказавшись в тылу у франкистов. Уже спустя три дня диверсанты устроили первую громкую акцию, подорвав снабженческий поезд. 750 километров прошли они по тылам врага, лишь один раз вступив в открытый бой. По возвращении к своим Орловский занялся подготовкой диверсантов из числа испанских республиканцев. В мадридском отеле «Флорида», который был местом притяжения интернационалистов и корреспондентов разных стран, он познакомился с писателем и журналистом Эрнестом Хемингуэем. Позднее с Орловского тот спишет образ Роберта Джордана в своём легендарном произведении «По ком звонит колокол», и даже пришлёт прототипу героя экземпляр ещё до официального выхода в свет русскоязычного издания.

Но не все вылазки проходили мирно. Однажды группа Орловского была раскрыта и блокирована франкистами в пещере. Неделю бойцы без еды отбивались от врага, пока на помощь им не пришла подмога в лице его старого товарища Василия Коржа. Подоспели они очень вовремя — изголодавшийся и к тому же контуженный разрывом вражеской гранаты Кирилл Прокофьевич уже находился в полубессознательном состоянии и еле стоял на ногах. Пришлось отправлять его в Москву. На больничной койке Орловский получил орден Ленина.

Однако состояние здоровья оставляло желать лучшего, и, ещё совсем не старому, опытному диверсанту пришлось оставить службу в системе государственной безопасности. Ему предложили должность проректора по хозяйственной части Чкаловского сельскохозяйственного института, и по выписке из больницы он практически сразу же уехал в далёкий Чкалов (нынешний Оренбург). Там Орловский значительно пополнил свои сельскохозяйственные знания, что ещё пригодится ему в дальнейшем.

Но в преддверии большой войны Орловский вновь вернулся в спецслужбы. Весной 1941 года он возглавил работу по организации базы для советской агентуры в китайских провинциях, приграничных с советскими республиками Средней Азии. Тогда же в Синьцзяне ему удалось в последний момент спасти от права советского резидента, вывезя его через границу в тюке хлопка. В Китае же его застал день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

С первых дней Орловский бомбил начальство письмами, напоминая, что он не оперативный работник, а профессиональный партизан и боевик, и что его таланты могли бы пригодиться на западном участке. Тем более, что хорошо знакомая ему Белоруссия к тому времени полностью оказалась под пятой грозного и жестокого захватчика. Но прошло немало времени, прежде чем его просьбы были удовлетворены. Орловского зачислили в Особую группу НКВД Павла Анатольевича Судоплатова. Было это в мае 1942 года. А уже вскоре десант из двадцати подготовленных диверсантов был заброшен примерно на границу Барановичской и Пинской областей. За следующие полгода отряд, получивший название «Соколы», вырос до двухсот человек. Много славных дел совершили партизаны Орловского, и много гитлеровцев и их пособников нашло свою смерть в белорусском Полесье.

Орловский проявил себя и как подлинный мастер агентурной работы. Один из их агентов в Барановичах сообщил ему в середине февраля 1943 года, что в Машуковский лес поедут на охоту ряд высокопоставленных немецких чиновников оккупационной администрации. Времени было мало, да и в распоряжении Кирилла Прокофьевича было всего пятнадцать бойцов — остальных находились на заданиях. Силы были неравны, но Орловский решил не упускать такой удобный случай расквитаться с высокопоставленными оккупантами. В итоге приблизительно в 11 часов 17 февраля 1943 года партизаны, ловко замаскировавшиеся в снегу, встречали кавалькаду любителей охоты. Умудрённый опытом, Орловский решил не атаковать их сразу, поскольку охранение было наготове. Расчёт оказался верным — когда почти через двенадцать часов они возвращались, солдаты уже были порядком измотаны. Вот тут-то Кирилл Прокофьевич и дал команду атаковать. В коротком ожесточённом бою были убиты гаупткомиссар оккупированных Барановичей Фридрих Фенц и руководитель местных СС Фердинанд Захариус, 10 офицеров и 30 солдат охранения. В руки партизан попали важные документы. Успех был полным, но Орловский дорого заплатил за него — он получил тяжёлое ранение и контузию. Его товарищи доставили его в партизанский отряд Цыганкова, так как своего врача у их отряда не было. Из-за начавшейся гангрены простой пилой, без наркоза, ему были ампутированы обе руки.

Прошло три месяца, и Орловский дал радиограмму в Центр: «Выздоровел. Приступил к командованию отрядом». Но Москва настояла на возвращении Кирилла Прокофьевича на «Большую Землю». Война для него кончилась. В августе 1943 года он вернулся к родным в Москву, а через месяц узнал о том, что ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Здоровье ветерана нескольких войн было сильно подорвано. Помимо потери рук, у него более чем наполовину был потерян слух. Тогда Кирилл Прокофьевич совершил, может быть, самый неожиданный для всех окружающих в его долгой жизни поступок. Он обратился лично к Иосифу Виссарионовичу Сталину, главе государства, Он писал: «Материально я живу очень хорошо. Морально — плохо. Партия Ленина Сталина воспитала меня упорно трудиться на пользу любимой Родине; мои физические недостатки (потеря рук и глухота) не позволяют мне работать на прежней работе, но встает вопрос: все ли я отдал для Родины и партии Ленина Сталина? К моральному удовлетворению я глубоко убежден в том, что у меня имеется достаточно физических сил, опыта и знаний для того, чтобы еще принести пользу в мирном труде». Орловский приложил к своему письму план восстановления хозяйства в его родной деревне Мышковичи и просил отпустить в качестве кредита 125 тысяч рублей денег и товаров на сумму 2175 тысяч рублей. Просьба была удовлетворена.

23 февраля 1945 года Орловский отбыл с Белорусского вокзала на родину. Земляки встретили его уважительно, но без особой веры в планы Кирилла Прокофьевича. А были они поистине наполеоновские. На склоне лет Орловский вспоминал: «25 июля я прибыл в Мышковичи, вбил кол и сказал: «Здесь будет центр колхоза, а вот там — колхозная ферма и дорога. А многие колхозники за спиной ворчали: «А все же много фантазии у Орловского». Как бы то ни было, вскоре он был избран председателем колхоза «Рассвет» Кировского района Могилёвской области Белорусской ССР.

Конечно, сыграли свою роль и выделенные деньги и материальные ценности, но без железной воли и в хорошем смысле упрямства Кирилла Прокофьевича Орловского не удалось бы добиться того, что потом родилось на этих разорённых войной землях. Буквально за десять лет колхоз стал одним из крупнейших в Белорусской ССР многоотраслевым хозяйством с миллионной чистой прибылью. Здесь появился первый в Союзе колхозный санаторий, первая в республике колхозная детская музыкальная школа. В Мышковичах появились школа и Дворец культуры, библиотека и столовая, магазины, пекарня, добротные дома, асфальтированные дороги. Активно вёл и общественную деятельность, был кандидатом в члены ЦК КПСС, вплоть до самой смерти являлся депутатом Верховного Совета СССР. Можно только догадываться, каких усилий стоило всё это уже немолодому, далеко не богатырского здоровья человеку… Односельчане вспоминали, что Орловский не мог самостоятельно надеть сапоги, но не было дня, чтобы он не заботился о родном колхозе.

Результатом этих трудов стало награждение Кирилла Прокофьевича Орловского званием Героя Социалистического Труда. Так на груди заслуженного ветерана рядом засияли две звезды — два символа высших степеней отличия Союза Советских Социалистических Республик.

Кирилла Прокофьевича Орловского не стало 13 января 1968 года. Его похоронили на кладбище в родной деревне. Сегодня в Мышковичах стоит бюст легендарному земляку, открыт музей. Имя Орловского носят улицы в различных городах, да и сам колхоз «Рассвет», который он возглавлял, сегодня также его имени.