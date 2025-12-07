Генерал-майор инженерных войск Александр Васильевич Трусов Генерал - майор инженерных войск Александр Васильевич Трусов. Его многочисленные заслуги были отмечены орденом Ленина, в общей сложности пятью орденами Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими

Александр Васильевич Трусов родился 18 июля 1903 года в деревне Поповке Селютской волости Витебского уезда Витебской губернии Российской империи (ныне – Витебский район Витебской области Белоруссии).

Свою службу в Красной Армии Трусов начал в 1924 году, добровольцем поступив в Ленинградскую военно-инженерную школу. В 1928 году окончил её, а затем курсы усовершенствования командного состава. Распределение в войсковую часть оказалось в самый неспокойный на тот момент регион Советского Союза – Среднюю Азию. Командир взвода 20-го отдельного сапёрного батальона Трусов боролся с басмаческими формированиями, участвовал в прокладке дорог в Таджикской ССР.

В первой половине 1930-х годов Трусов был направлен на учёбу на инженерно-командный факультет Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. В 1936 году завершил обучение, и далее начался новый для него период жизни. На Александра Васильевича обратила внимание военная разведка, и он получил предложение продолжить службу уже в её системе.

К сожалению, многие страницы биографии генерала Трусова ещё засекречены. Известно, что к началу Великой Отечественной войны он дорос до должности заместителя начальника 1-го отдела 1-го Управления Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР. Управление занималось ведением агентурной работы за границей, а 1-й отдел – самый тогда важный – специализировался конкретно на Германии. Для разведчиков, вероятно, как ни для кого другого тогда была ясна близость немецкого нападения… Трусов и его товарищи вели большую работу по налаживанию агентурной работы, чтобы после начала большой войны не потерять с ней связь, готовили агентов-нелегалов и перебрасывали их на территорию противника.

19 октября 1941 года Постановлением Государственного Комитета Обороны в Москве было введено осадное положение. Немецкие войска стояли тогда в 100-200 километрах от столицы, и положение было очень тревожное. В Москве осталась группа военных разведчиков со специальным заданием обеспечивать Генеральный Штаб и Ставку Верховного Главнокомандования разведывательными данными о противнике. Остался в Москве выполнять спецзадания и Трусов. Военные разведчики внесли немалый вклад в победу Красной Армии в битве за Москву.

Довелось Александру Васильевичу Трусову побывать и на фронте. В начале 1944 года его направили на стажировку в качестве исполняющего должность заместителя начальника оперативного отдела – начальника разведывательного отдела штаба 48-й армии. В ту пору армия вела тяжёлые бои на Гомельском направлении. Ещё в прошлом году её части сумели захватить плацдарм на правом берегу реки Сож, и с тех пор там не смолкал грохот сражений. Желая улучшить положение, командующий армией генерал-лейтенант Прокофий Логвинович Романенко провёл небольшую частную операцию на Бобруйском направлении. Немалая роль в этом отводилась частям 29-го и 42-го стрелковых корпусов – а конкретно 73-й, 102-й и 170-й стрелковых дивизий. Как представитель штаба, Трусов получил приказ курировать их боевую деятельность и особенно – помочь организовать проведение войсковой разведки. Александр Васильевич успешно справился с задачей, и по итогам боёв был представлен к своей первой награде – ордену Красного Знамени.

Впоследствии вплоть до самого конца войны Трусов возглавлял оперативный отдел штаба 1-й ударной армии, организуя ведение разведки в ходе освобождения Советской Прибалтики и разгроме Курляндской группировки вермахта. За заслуги в освобождении Риги Александра Васильевича представили ко второму ордену Красного Знамени. Участвовал он и в советско-японской войне.

В послевоенные годы Трусов продолжал службу, выйдя в отставку в 1966 году уже генерал-майором инженерных войск. Его многочисленные заслуги были отмечены орденом Ленина, в общей сложности пятью орденами Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией» и другими.

Генерал-майор инженерных войск Александр Васильевич Трусов прожил долгую жизнь. Он умер 8 февраля 1987 года.