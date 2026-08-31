Бюст Герою Советского Союза подполковнику М. Ф. Конину Михаил Фёдорович Конин прошёл войну штурмовиком Ил-2 — от контрнаступления под Сталинградом до Праги; за 120 боевых вылетов удостоен звания Героя Советского Союза, а в посёлке Сатинка установлен бронзовый бюст

Михаил Фёдорович Конин прошёл войну штурмовиком Ил-2 — от контрнаступления под Сталинградом до Праги; за 120 боевых вылетов удостоен звания Героя Советского Союза, а в посёлке Сатинка установлен бронзовый бюст.

Деревня Андреевка

Михаил Фёдорович Конин родился 22 октября 1921 года в деревне Андреевка ныне Сампурского района Тамбовской области, в крестьянской семье. Семья жила скромно; мальчик окончил семь классов и школу фабрично-заводского обучения, а на пороховом заводе в Котовске работал контролёром отдела технического контроля. Вечерами он ходил в аэроклуб — оттуда дорога в авиацию.

В апреле 1940 года Конина призвали в армию. Через год он окончил Егорьевскую военную авиационную школу и стал лётчиком, затем учил курсантов в 19-й военной школе пилотов в станице Пролетарская Ростовской области. После расформирования школы в 1942-м его переучили на штурмовик Ил-2 и направили в 808-й штурмовой авиационный полк; с 1 мая 1943 года он служил в 93-м гвардейском штурмовом полку 5-й гвардейской Запорожской штурмовой авиационной дивизии.

В небе над фронтом

С 28 октября 1942 года Конин сражался на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинских фронтах в 17-й воздушной армии. Его полк прикрывал наступление у Серафимовича, участвовал в сражении на Курской дуге, освобождал Донбасс и Запорожье, бил по переправам и плацдармам на Днепре. На земле оставались подбитые танки и разгромленные колонны — результат точных заходов на малой высоте.

К 20 мая 1944 года гвардии лейтенант имел в активе 120 успешных вылетов. В представлении к званию Героя перечисляли 35 подбитых танков, 75 автомашин с грузами и войсками, девять цистерн с горючим; один вражеский самолёт он сбил в воздухе; на земле уничтожил несколько машин противника. Летая ведущим, Конин не потерял ни одного самолёта своей группы в боях под Белгородом, при освобождении Донбасса, Запорожья, Никополя и Одессы. 2 августа 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил ему звание Героя Советского Союза. Зимой и весной 1945 года он поддерживал наступление на Висле, в Силезии, над Берлином; последним боевым этапом стало освобождение Праги.

Жизнь после войны

После Победы Конин в 1947 году окончил летно-тактические курсы, в 1956-м — Военно-воздушную академию; служил в Закавказском округе, Польше и Прибалтике. С 1971 года — в отставке в звании подполковника. Жил в Риге, работал инженером на заводе «Коммутатор», позже переехал в Люберцы Московской области. Он скончался 29 июля 2003 года и похоронен на Старом Люберецком кладбище. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и орденами Отечественной войны.

На родине, в Андреевке, стоит обелиск в его честь; имя героя вписано в памятник Героям Советского Союза на площади в Тамбове. Сатинский бюст 2018 года вошёл в композицию парка Победы у мемориала Памяти. В последующие годы к двум открытым в ноябре портретам прибавились другие сампурцы, а в мае 2021-го район торжественно представил памятную стелу и ещё пять бюстов героев-земляков.

Описание памятника

Скульптурный портрет выполнен в бронзе и установлен на гранитном постаменте тёмного оттенка. Конин изображён в офицерской форме с погонами подполковника; на груди — «Золотая Звезда» и другие награды. На фронтальной плите золотом высечены строки «подполковник / Конин Михаил Фёдорович / Герой Советского Союза / (02.8.1944)»; под датой — рельеф медали и профиль одномоторного самолёта — отсылка к роли штурмовика. Монумент стоит на аллее парка Победы; к камню приносят венки и цветы в дни памятных дат.

Открытие в Сатинке

29 ноября 2018 года в парке Победы посёлка Сатинка, на улице 60 лет СССР, состоялось торжественное открытие бронзового бюста Герою Советского Союза подполковнику М. Ф. Конину. Монумент изготовили по заказу Российского военно-исторического общества и передали Сампурскому району безвозмездно; автор скульптуры — Денис Анатольевич Стритович. Вместе с портретом гвардии старшего сержанта Егора Комбарова это были первые две скульптуры формирующейся Аллеи Славы у мемориала Памяти.

День открытия совпал с памятной датой в календаре; на площадке собрались представители РВИО, областной и районной администрации, ветераны и школьники, знаменная группа, губернаторский оркестр и жители посёлка. Председатель тамбовского отделения РВИО Владимир Карев говорил о двух открываемых портретах земляков и призвал «воздать дань уважения, признательности их героизму и мужеству».

Для Сампурского района этот ноябрьский день положил начало аллее из семи запланированных скульптурных портретов.