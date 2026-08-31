Бюст дважды Герою Советского Союза К.А. Евстигнееву 3 сентября 2019 года в городе Черногорске Республики Хакасия состоялось торжественное открытие бюста дважды Герою Советского Союза Кириллу Алексеевичу Евстигнееву.

3 сентября 2019 года в городе Черногорске Республики Хакасия состоялось торжественное открытие бюста дважды Герою Советского Союза Кириллу Алексеевичу Евстигнееву. Монумент, установленный в сквере Крылья Победы, стал символом увековечения памяти об отважном лётчике-асе, чей подвиг навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. Это событие стало важной вехой в сохранении исторической правды и данью глубокого уважения герою-земляку.

История создания бюста

3 сентября 2019 года в городе Черногорске в сквере Крылья Победы состоялась торжественная церемония открытия бюста дважды Герою Советского Союза Кириллу Алексеевичу Евстигнееву. Мероприятие стало важным событием для всей Республики Хакасия. Инициатором установки выступило Российское военно-историческое общество в рамках программы по восстановлению и созданию памятников героям Великой Отечественной войны. За время своей работы РВИО установило более 600 памятников по всей стране.

Скульптурная композиция была изготовлена по проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского, а авторство принадлежит известному российскому скульптору — Народному художнику РФ, председателю Союза Художников России Андрею Ковальчуку.

Торжественная церемония открытия

Торжественная церемония открытия собрала представителей администрации Черногорска и Республики Хакасия, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных организаций и жителей города. В своём выступлении официальные лица подчеркнули, что Кирилл Евстигнеев является гордостью Хакасии, и его подвиг служит примером беззаветного служения Родине для молодого поколения.

Приветствие участникам церемонии направил Председатель РВИО Владимир Мединский, который отметил важность увековечения памяти о героях-лётчиках, чей подвиг навсегда вписан в историю страны.

Кирилл Алексеевич Евстигнеев: подвиг героя

Кирилл Алексеевич Евстигнеев родился в 1917 году в Челябинской области, а свою жизнь и воинскую службу связал с Хакасией. В годы Великой Отечественной войны он проявил исключительное мужество и героизм, совершив около 300 боевых вылетов, участвовав в 120 воздушных боях и лично сбив 53 самолёта противника (по другим данным — 56). За свои подвиги он был дважды удостоен звания Героя Советского Союза — в 1944 и 1945 годах. Его имя навсегда вписано в историю не только Хакасии, но и всей страны как символ доблести и стойкости советского лётчика-аса.

Установка бюста в Черногорске в сквере Крылья Победы стала закономерным продолжением работы по сохранению памяти о героях-земляках. Это место было выбрано не случайно: сквер, носящий символическое название, подчёркивает лётную судьбу героя и его неразрывную связь с небом, которое он защищал в годы войны.

Позднее, 27 августа 2020 года, в Черногорске состоялось открытие мемориального комплекса «Аллея Героев», на котором площадь «Крылья Победы» украсили восемь памятников-бюстов Героям Советского Союза, а установленный ранее бюст Евстигнееву стал центральным элементом этого мемориала.

Значение монумента для сохранения памяти

Установка бюста дважды Герою Советского Союза К.А. Евстигнееву в Республике Хакасия — это важнейший шаг в сохранении исторической правды и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Монумент является символом мужества и самоотверженности всех советских воинов, сражавшихся за свободу Родины. Программа РВИО по восстановлению и созданию памятников героям реализуется с 2014 года, и в десятках регионов нашей страны установлены монументы, посвящённые героическим страницам истории. За время своей работы РВИО установило более 600 памятников на территории России и за её пределами.

Теперь в День Победы и другие памятные даты у бюста регулярно проходят торжественные митинги, церемонии возложения цветов, встречи ветеранов с молодёжью. Это делает бюст не просто скульптурой, а живым центром патриотической жизни Черногорска и Республики Хакасия, местом притяжения для всех, кто чтит подвиг предков и стремится передать эту память будущим поколениям.