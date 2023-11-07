Репин Илья Илья Ефимович Репин (1844–1930) – великий русский художник-реалист, мастер портретного, исторического и бытового жанра, педагог, действительный член Санкт-Петербургской Императорской академии художеств, автор мемуаров и очерков о знаменитых деятелях искусства.

Илья Ефимович Репин (1844–1930) – великий русский художник-реалист, мастер портретного, исторического и бытового жанра, педагог, действительный член Санкт-Петербургской Императорской академии художеств, автор мемуаров и очерков о знаменитых деятелях искусства.

Детство и юность Ильи Репина

Илья Репин родился 24 июля (5 августа) 1844 года в уездном городе Чугуеве Харьковской губернии в казачьей семье. Его отец, отставной солдат Ефим Васильевич Репин, занимался торговлей лошадьми. Мать, Татьяна Степановна Бочарова, знала грамоту и учила ей не только своих детей, но и соседских крестьянских ребятишек, а иногда и взрослых. Она прививала им любовь к искусству, читала произведения классиков русской литературы – В.А. Жуковского , А.С. Пушкина , М.Ю. Лермонтова .

Ещё будучи ребёнком, Илья Репин был очарован магией красок. По воспоминаниям самого художника, первый набор акварелей ему подарил двоюродный брат. Маленький Илья, затаив дыхание, любил наблюдать, как плоские бездушные картинки под воздействием кисти и красок оживают, а когда получил их в полное распоряжение – буквально не отрывался от рисования, отказываясь даже от еды и сна, не говоря о менее насущных вещах.

Родители, заметив успехи мальчика в рисовании и черчении, в 1855 году отдали его в местную топографическую школу, однако через два года её закрыли. Илья, которому на тот момент исполнилось 13 лет, уже знал, что его будущее должно быть связано с рисованием, и пошёл в подмастерья к иконописцу И.М. Бунакову – как впоследствии вспоминал сам Репин, первоклассному мастеру портрета. В мастерской своего первого учителя Илья показал себя способным учеником, и вскоре стал известен за её пределами.

Юность Репина прошла в дороге: в 1860 году, когда Илье исполнилось 16 лет, он оставил родной Чугуев и отправился на заработки вместе с кочевой артелью иконописцев. Спустя три года Репин решил отправиться в Санкт-Петербург, чтобы учиться в Императорской академии художеств . Поступил он туда не сразу: лишь после учёбы в вечерней рисовальной школе, где ему поставили технику, и сдачи экзамена молодого человека приняли в академию вольным слушателем. Денег на обучение у него не было, но с оплатой помог известный меценат Ф.И. Прянишников, заметивший у нового подопечного явные признаки таланта.

Биография и творчество Ильи Репина

В академии Илья Репин учился целых 8 лет. За эти годы он сумел заслужить уважение педагогов и сокурсников, а его талант был отмечен несколькими наградами за отображение библейских сюжетов: малой серебряной медалью за эскиз «Ангел смерти избивает всех перворождённых египтян» в 1865 году, малой золотой медалью за работу «Иов и его друзья» в 1869 году, и большой золотой медалью Академии за картину «Воскрешение дочери Иаира» в 1871 году.

Годы учёбы помогли Репину обрасти нужными петербургскими связями. Он завёл дружбу с однокашниками по Академии – впоследствии знаменитыми мастерами В.Д. Поленовым и М.М. Антокольским, познакомился с критиком В.В. Стасовым. Главным своим учителем Репин считал И.Н. Крамского, а потому часто общался и с членами созданной известным к тому времени мастером артели художников – первого независимого объединения живописцев.

В 1868 году у Репина возник замысел произведения, которое сделает молодого художника по-настоящему знаменитым. Прогуливаясь по Санкт-Петербургу, он увидел на берегу Невы бурлаков. Праздная публика на набережной будто и не замечала измождённых оборванных людей и их тяжёлый, почти рабский труд, и это до глубины души поразило молодого человека. После этого Репин погрузился в поиски композиции для новой картины. В столице он написал множество этюдов, но все их признал неудачными. Единственного, пусть и сильного, впечатления оказалось недостаточно для задуманного масштабного полотна. «»

В поисках вдохновения Репин, его брат Василий и товарищи по Академии Фёдор Васильев и Евгений Макаров летом 1870 года отправились на Волгу. Средства на поездку у меценатов выхлопотал Васильев. Компания живописцев остановились в селе Ширяево неподалёку от Самары. Илья Репин поселился в доме крестьянина Ивана Алексеева и провёл на берегу Волги три летних месяца. Он не только писал многочисленные этюды к картине о бурлаках, но и беседовал с ними, знакомился с их бытом, собирая материал и впечатления для будущей работы. Столетие спустя в сельском доме, где жил Репин, открылся музей художника.

По возвращении в Санкт-Петербург Репин показал этюды президенту Академии художеств – великому князю Владимиру Александровичу, брату императора Александра III . Работы молодого художника произвели впечатление, и великий князь заказал Репину большую картину. Над «Бурлаками» художник работал с 1870 по 1873 гг. Он ещё раз ездил на Волгу, писал этюды и другие картины на тот же сюжет, неоднократно переписывал основное произведение.

Весной 1873 года полотно было представлено на Академической выставке и произвело колоссальное впечатление на публику. В том же году картина «Бурлаки на Волге» завоевала бронзовую медаль на Всемирной выставке в Вене. После выставки великий князь Владимир Александрович купил полотно за 3000 рублей и повесил его в своей резиденции. Впрочем, месту на стене дворца приходилось часто пустовать: картина впоследствии неоднократно экспонировалась в России и за рубежом. После Октябрьской революции шедевр передали в Русский музей .

В 1873 году Репин, получив от Академии пенсион на заграничную поездку, отправился в Европу. Три года он провёл в Италии и Франции, познакомился с работами французских импрессионистов. В Париже Репин под влиянием новых живописных тенденций написал картину «Садко», за которую художнику присвоили звание академика. Вернувшись в 1876 году в Россию, Репин на некоторое время остановился в родном Чугуеве, а в 1877 году перебрался в Москву. Здесь в 1878 году он вступил в Товарищество передвижников .

В Москве Репин больше года писал знаменитое историческое полотно «Царевна Софья». Возобновил он и работу над портретом И.С. Тургенева , начатую ещё во Франции, однако и первый (1874), и второй (1879) варианты картины не нашли положительного отклика у публики. К концу 1870-х – началу 1880-х гг. время и силы Репина заняла проработка монументального полотна «Крестный ход в Курской губернии». В это же время написан знаменитый портрет М.П. Мусоргского , созданный за несколько дней до смерти композитора. В Москве Репин познакомился с Л.Н. Толстым , проводя много времени в беседах с ним. Завязалась у художника и дружба с П.М. Третьяковым .

После нескольких лет Москва наскучила живописцу, и в 1882 году он вернулся в столицу. В 1880-е гг. творчество Репина достигло расцвета. Он написал такие известные картины как «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и множество портретов деятелей искусства, в том числе Г.Г. Мясоедова , В.М. Гаршина, Л.Н. Толстого. В этот же период Репин стал получать государственные заказы. Так, в 1884 году он создал полотно «Приём волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Позднее, в начале 1900-х гг., Репин в большой спешке написал многофигурную композицию «Юбилейное заседание Государственного совета». В этом произведении проявился талант художника молниеносно запечатлевать уникальные черты каждого человека.

В последнее десятилетие XIX века Репин много времени посвятил педагогической деятельности. Он, уже в звании профессора, руководил мастерской в Академии художеств. С перерывами мастер работал там до 1907 года. Отношения его с учениками складывались непросто: признанный авторитет в живописи был очень импульсивен и часто менял своё мнение. Доставалось даже его любимому ученику В.А. Серову , долгое время жившему в семье Репина.

В эти же годы на рубеже веков Репин нередко включался в бурные дискуссии об искусстве. Он то сближался с новыми течениями – прежде всего, с представителями объединения «Мир искусства», то критиковал их за пренебрежительное отношение к академическим живописцам. Илья Ефимович постоянно колебался в оценках противоборствующих направлений художественного творчества, признавая за каждым из них силу и черпая вдохновение у кардинально разных авторов.

В 1900 году Репин обосновался в посёлке Куоккала под Сестрорецком, в имении Пенаты, купленном им для второй супруги (ныне посёлок Репино в черте Санкт-Петербурга). В 1915 году уже пожилой художник написал мемуары, вышедшие в свет лишь после его смерти. Над этой книгой, названной «Далёкое близкое», Репину помогал работать его близкий друг К.И. Чуковский.

До 1917 года Репин часто принимал у себя гостей, среди которых были не только художники, но и писатели, поэты, театральные деятели. После Октябрьской революции и предоставления Финляндии независимости художник автоматически оказался за границей, и все его многочисленные контакты с российскими друзьями и коллегами ограничились перепиской. Несмотря на многочисленные попытки советских художников и чиновников перевезти старика в СССР, Репин так и остался в Финляндии до самой смерти.

Семья и личная жизнь Ильи Репина

Илья Репин был женат дважды. Первой его супругой стала Вера Алексеевна Шевцова (1854–1918), с которой художник обвенчался в 1872 году. Этот союз, продлившийся 15 лет, не принёс большого счастья обоим. Молодая жена не разделяла образа жизни мужа, тяготилась обществом его многочисленных друзей и не жаловала многочисленных поклонниц Репина, желавших получить свой портрет. В первой семье художника родились четверо детей: Вера (1872–1948), Надежда (1874–1931), Юрий (1877–1954) и Татьяна (1880–1957). После развода, который Репин переживал очень тяжело, старшие дети остались с отцом, а младшие – с матерью. Впоследствии Юрий Ильич Репин пошёл по стопам отца и стал художником.

В дальнейшем в жизни художника было несколько романов и безответных увлечений, однако второй раз Репин женился лишь в 1900 году. Его избранницей стала писательница Наталья Борисовна Нордман-Северова (1863–1914), активная, до экзальтации, пропагандистка суфражизма и вегетарианства. О ней ходило множество легенд: женщина отказалась от домашней прислуги и сама вела хозяйство, варила бульоны из сена, считая их необыкновенно полезными для здоровья, принципиально не носила меховую одежду. Тем не менее, Илья Ефимович любил супругу, и она отвечала ему взаимностью. Брак окончился печально: в 1914 году Наталья Борисовна, заболев чахоткой, отправилась лечиться в Швейцарию, и там, отказавшись от всякой помощи, в том числе от мужа, скончалась. В имении Пенаты Репин прожил до самой смерти. Сейчас в нем открыт музей-усадьба художника.

Смерть и похороны Ильи Репина

Репин продолжал работать до последних дней жизни. Когда от старости и болезней у него отказала правая рука, он стал писать левой, а палитру вешал на лямке на шею. К концу 1920-х гг. художник совсем ослаб. Смерть наступила 29 сентября 1930 года, когда знаменитому живописцу было уже 86 лет. Останки предали земле в парке усадьбы Пенаты, где художник провёл последние 30 лет, установив на могильном холме простой деревянный крест. Посмертное возвращение Репина на родину состоялось в 1940 году, когда по результатам советско-финляндской войны Карельский перешеек отошёл Советскому Союзу.

Значение творчества Ильи Репина

Работы Ильи Репина не всегда вызывали восхищение публики: нередко он сталкивался и с жёсткой критикой. Однако уже при жизни художника стало ясно, что значение творчества Репина для истории живописи огромно. В своих произведениях Репин сумел отразить и ключевые социальные проблемы, и важнейшие эстетические вопросы, занимавшие в то время деятелей искусства. Жизнь во всех её проявлениях – вот что было для художника главной темой.

Традиционно ведущим направлением творчества Репина считается реализм, однако многие его работы несут отпечаток влияния и более новых художественных тенденций. Так, стиль некоторых картин Репина близок к импрессионизму. Едва ли не самый знаменитый передвижник, Репин был чрезвычайно плодовитым автором и оставил множество полотен в разных жанрах. Помимо живописных работ, его кисти принадлежат книжные иллюстрации и графика. В историю живописи вошли бытовые, портретные, пейзажные работы мастера, а также исторические полотна и произведения на религиозную тематику. Репин известен как виртуоз различных живописных техник, знаток композиции и колористики, он умел даже в нескольких быстрых набросках схватить самую суть явления.

Блестящий художник, педагог, теоретик искусства, эссеист и мемуарист, Репин своей жизнью и творчеством повлиял на многие последующие поколения российских живописцев.

Известные работы Ильи Репина

Женская головка (1864)

Приготовление к экзамену (1864)

Ангел смерти истребляет первенцев египетских (1865) (эскиз)

Портрет Яницкой (1865)

Диоген и мальчик (1867)

Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима (1867)

Портрет В.Е. Репина (1867)

Портрет Ивана Панова (1867)

Портрет Т.С. Репиной (1867)

Старик-натурщик в чалме (1868) (этюд)

Голгофа (Распятие Христа) (1869) (эскиз)

Голова крестьянина (1869) (этюд)

Избиение первенцев египетских (1869) (эскиз)

Иов и его друзья (1869)

Портрет В.А. Шевцовой (1869)

Портрет В.Е. Репина (конец 1860-х – начало 1870-х гг.)

Бурлак (1870) (этюд)

Бурлаки на Волге (1870) (эскиз)

Бурлаки у костра (1870) (этюд)

Портрет И.Т. Савенкова (1870)

Воскрешение дочери Иаира (1871)

Бурлаки, идущие вброд (1872) (вариант картины)

Славянские композиторы (1872)

Бурлаки на Волге (1870–1873)

Портрет старушки (1871–1873)

Портрет В.В. Стасова (1873)

Продавец новостей в Париже (1873)

Шторм на Волге (1873)

Этюды к картине «Парижское кафе» (1873)

Дама, играющая с зонтиком (1874)

Лошадь для сбора камней в Вёле (1874)

Нищая (Франция. Вёль) (1874)

Окраина Парижа. Монмартр (1874)

Портрет В.И. Репиной в детстве (1874)

Портрет И.С. Тургенева (1874)

Головы мужчин (1873–1875)

Парижское кафе (1874–1875)

Дама, опирающаяся на стул (1875)

Еврей на молитве (1875)

Пикник (1875)

Портрет мадам Франкенштейн (1875)

Украинка (1875)

Сидящая женщина (1874–1876) (этюд)

Дорога на Монмартр в Париже (1875–1876)

Негритянка (1875–1876)

Мальчик у стены сада. Монмартр (1876) (этюд)

На дерновой скамье (1876)

Портрет В.А. Репиной (1876)

Портрет Ивана Шишкина (1876)

Портрет М.Г. Ге (1876)

Портрет Нади Репиной (1876)

Портрет С.Г. Овденко (1876)

Садко (1876)

Украинская хата (1876)

Читающая девушка (1876)

В волостном правлении (1877)

Вера и Надя Репины (1877)

Крестный ход (1877)

Мужик с дурным глазом (1877)

Мужичок из робких (1877)

Портрет В.Д. Поленова (1877)

Портрет В.И. Сурикова (1877)

Портрет историка И.Е. Забелина (1877)

Портрет художника Архипа Куинджи (1877)

Протодиакон (1877)

Смерть Ф.В. Чижова (1877)

Автопортрет (1878)

Богомолки-странницы (1878) (этюд)

Вид села Варварина (1878)

Девочка с букетом (Вера Репина в саду Абрамцева) (1878)

Крестьянин (1878)

На Родину. Герой минувшей войны (1878)

Портрет А.Д. Третьяковой (1878)

Портрет И.С. Аксакова (1878)

Портрет П.П. Чистякова (1878)

Портрет Р.С. Левицкого (1878)

У рояля (1878)

Портрет Е.Г. Мамонтовой (1874–1879)

Летний пейзаж (В.А. Репина на мостике в Абрамцеве) (1879)

На меже. В.А. Репина с детьми идёт по меже (1879)

Портрет А.К. Толстого (1879)

Портрет В.П. Щеголенка (1879)

Портрет И.В. Юркевича (1879)

Портрет И.С. Тургенева (1879)

Портрет П.С. Стасовой (1879)

Поющий крестьянин (1879)

Проводы новобранца (1879)

Царевна Софья Алексеевна через год после заключения её в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 году (1879)

Яблоки и листья (1879)

Итальянка (1870-е гг.)

Абрамцево (1880)

Запорожец (1880) (этюд)

Запорожцы (1880) (этюд)

Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880) (эскиз)

Крестьянин в армяке. Женщина в платке (1880) (этюд)

Портрет А.Ф. Писемского (1880)

Портрет Н.И. Мурашко (1880)

Портрет Н.Н. Ге (1880)

Портрет С.И. Мамонтова (1880)

Голова крестьянина (конец 1870-х – начало 1880-х гг.)

Вечорницi (1881)

Горбун (1881) (этюд)

Портрет А.Г. Рубинштейна (1881)

Портрет актрисы П.А. Стрепетовой в роли Елизаветы (1881)

Портрет Елизаветы Дмитриевны Боткиной (1881)

Портрет М.П. Мусоргского (1881)

Портрет Н.И. Пирогова (1881)

Портрет Нади Репиной (1881)

Спас Нерукотворный (1881–1882)

Актриса П.А. Стрепетова (1882) (этюд)

Отдых (1882)

Портрет А.И. Дельвига (1882)

Портрет А.П. Боголюбова (1882)

Портрет И.П. Похитонова (1882)

Портрет Н.И. Мурашко (1882)

Портрет поэта А.А. Фета (1882)

Портрет Т.А. Мамонтовой (1882)

Портрет Ю.И. Репина в детстве (1882)

Крестный ход в Курской губернии (1880–1883)

Годовой поминальный митинг у стены коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже (1883)

Интерьер (1883) (этюд)

Мужская голова (1883) (этюд)

Портрет А.Н. Молас (1883)

Портрет В.В. Стасова (1883)

Портрет В.М. Гаршина (1883)

Портрет Е.В. Репина (1883)

Портрет П.М. Третьякова (1883)

Сапожки царевича (1883) (этюд)

Студент-нигилист (1883)

Сходка (1883)

Голова мужчины (1884) (этюд)

Капуста (1884) (этюд)

Портрет В.К. Менка (1884)

Портрет В.М. Гаршина (1884)

Портрет Надежды Васильевны Стасовой (1884)

Портрет П.И. Бларамберга (1884)

Стрекоза (1884)

Христос (1884)

Перед исповедью (1879–1885)

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года (1883–1885)

Историк Н.И. Костомаров в гробу (1885)

Иуда (1885)

Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета (1885)

Портрет Г.Г. Мясоедова (1884–1886)

Взятие Христа стражею (1886) (эскиз)

Портрет В.И. Репиной (1886)

Портрет М.П. Беляева (1886)

Приём волостных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве (1886)

Автопортрет (1887)

Кочегар (1887)

Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила» (1887)

Монахиня (1887)

Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне (1887)

Портрет А.К. Глазунова (1887)

Портрет Л.Н. Толстого (1887)

Портрет М.К. Бенуа (1887)

Портрет С.И. Ментер (1887)

Не ждали (1884–1888)

Портрет А.Ф. Ковалевской (не позднее 1888 года)

Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых (1888)

Портрет А.П. Бородина (1888)

Портрет Александра Владимировича Жиркевича (1888)

Портрет М.О. Микешина (1888)

Портрет Марианны Верёвкиной (1888)

Портрет Николая Николаевича Страхова (1888)

Хирург Евгений Васильевич Павлов в операционном зале (1888)

В.В. Стасов на даче в деревне Старожиловка близ Парголова (1889)

Портрет баронессы В.И. Икскуль фон Гильденбандт (1889)

Портрет Е.Н. Званцевой (1889)

Портрет М.И. Драгомирова (1889)

Портрет С.М. Драгомировой (1889)

Портрет Е.В. Лавровой (1890)

Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс (первый вариант) (1890)

Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс (второй вариант) (1890)

Портрет пианистки графини Луизы Мерси д’Арджанто (1890)

Портрет Ц.А. Кюи (1890)

Запорожцы (1880–1891)

Л.Н. Толстой за работой в комнате со сводами (1891)

Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу (1891)

Портрет В.Д. Спасовича (1891)

Портрет великого князя Константина Константиновича (1891)

Портрет Э. Дузе (1891)

Шторм на Волге (1891)

Арест пропагандиста (1880–1892)

Белорус (1892)

На охоте (1892)

Осенний букет (1892)

Портрет И.Р. Тарханова (1892)

Портрет Ивана Яковлевича Голубева (1892)

Портрет Л.Ф. Верёвкиной (1892)

Портрет М.Н. Горшкова (1892)

Птица Гамаюн (1892)

Портрет А.Г. Рубинштейна (1887–1893)

Портрет В.Н. Герарда (1893)

Портрет Н.А. Римского-Корсакова (1893)

Портрет Т.Л. Толстой (1893)

Юбилейный обед (1893)

«Иди за мною, Сатано» (1894)

Автопортрет (1894)

Венчание (1894)

Венчание Николая II и великой княжны Александры Фёдоровны (1894)

Зимний пейзаж (1894)

Портрет (1894)

Собака (1894) (этюд)

Портрет А.В. Вержбиловича (1895)

Портрет Николая II (1895)

«Если все, то не я…» (Тайная вечеря) (1896) (эскиз)

Голгофа (1896)

Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1896)

Искушение Христа (1896)

Лунная ночь. Здравнево (1896)

Портрет В.И. Репиной (1896)

Портрет генерала Александра Константиновича Гейнса (1896)

Портрет М.К. Тенишевой (1896)

Портрет Н.П. Головиной (1896)

Портрет Николая II (1896)

Боярин Фёдор Никитич Романов (1897)

Дуэль (1897)

Портрет Данте (1897) (этюд)

Мефистофель (этюд) (1898)

На академической даче (1898)

Несение креста (1898)

Портрет Елены Деляровой (1898)

Портрет В.В. Пушкарёвой (Котляревской) (1899)

Портрет Л.И. Шестаковой (1899)

Портрет М. Горького (1899)

На солнце (1900)

Портрет Н.Б. Нордман (1900)

Приезд царей Иоанна и Петра Алексеевичей на Семёновский Потешный двор города Москвы и зачисление молодых сокольников в потешные (1900)

Украинский крестьянин (вторая половина XIX века)

Искушение Христа (1891–1901)

Портрет А.П. Боткиной (1901)

Портрет В.А. Серова (1901)

Портрет Л.Н. Толстого (1901)

Портрет П.М. Третьякова (1901)

Портрет Анатолия Константиновича Лядова (1902)

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года (1903)

«Какой простор!» (1903)

Автопортрет с Н.Б. Нордман (1903)

Портрет Нордман-Северовой (1903)

Портрет С.Ю. Витте (1903)

Портрет Л.Н. Андреева (1904)

Манифестация (1905) (эскиз)

Портрет М.Ф. Андреевой (1905)

Портрет Н.Б. Нордман-Северовой (1905)

Портрет Юрия Репина (1905)

Манифестация 17 октября 1905 года (1906) (эскиз)

Портрет дамы (1906)

Портрет Лидии Николаевны Яковлевой (1906)

Портрет М.К. Олив (1906)

Семейный портрет Деларовых (Деляровых) (1906)

Негритянка (1907)

Портрет А.А. Нордмана (1907)

Портрет Ивана Евменьевича Цветкова (1907)

Мужской портрет (1908)

Портрет Д.Н. Кардовского (1908)

Портрет Л.Н. Толстого (1908) (не окончен)

Портрет священника Григория Спиридоновича Петрова (1908)

Иуда Искариотский (1909)

Портрет банкира Б.А. Каменки (1909)

Портрет Л.Н. Толстого в розовом кресле (1909)

Портрет Н.Б. Нордман (1909)

Самосожжение Гоголя (1909)

Сыноубийца (1909) (эскиз)

Портрет молодой женщины в чёрном (1890-е – 1900-е гг.)

Голова казака (гайдамака) (1910) (этюд)

Портрет актёра, драматурга и режиссёра Ратова (Сергея Михайловича Муратова) (1910)

Портрет артистки Беллы Горской (1910)

Портрет К.И. Чуковского (1910)

Портрет Н.Б. Нордман (1910)

Портрет Н.В. Делярова (1910)

Портрет П.А. Столыпина (1910)

Портрет художника И.И. Бродского (1910)

Портрет Н.Б. Нордман-Северовой (1911)

Портрет Л.Н. и С.А. Толстых (1907–1911)

А.С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года (1911)

Дуэль (1913)

Портрет В.М. Бехтерева (1913)

Портрет К.Б. Болеславовой (1913)

Портрет М.О. Лёвенфельд (1913)

Телега (1913)

Портрет Н.Д. Ермакова (1914)

Портрет С.М. Городецкого с женой (1914)

Портрет скульптора М.М. Антокольского (1914–1915)

Автопортрет за работой (1915)

Портрет А.Л. Андреевой-Шкилондзь (1915)

Портрет В.С. Сварога (1915)

Портрет П.В. Самойлова (1915)

Портрет Я.М. Венгерова (1915)

Портрет В.В. Верёвкиной (1916)

Портрет военного (1916)

Портрет Я.М. Венгерова (1916)

Портрет философа Семена (Соломона) Осиповича Грузенберга (1916–1917)

Быдло империализма (1917)

Дезертир (1917)

Портрет Н.В. Ремизова (1917)

Портрет А.Ф. Керенского (1917–1918)

Большевики (1918)

Отрок Христос во храме (1918)

Портрет А. Ривуар (1918)

Портрет Беатрис Леви (1918)

Казак (1910-е гг.) (этюд)

Черноморская вольница (1909–1919)

Пишущий врач (1919)

Автопортрет (1920)

Портрет А. Галлена-Каллелы (1920)

Портрет А.И. Андреевой (1921)

Портрет Ю.А. Пуни (1921)

Женщина, сидящая за столом (1923)

Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона (1877–1924)

Портрет Татьяны Орешниковой (1924)

Голгофа (1921–1925)

Портрет Абрама Ефимовича Архипова (1925)

Танцующая. Портрет Мэри Хлопушиной (1925)

Финские знаменитости (1922–1927)

Прометей (1910-е –1920-е гг.)

Гопак. Танец запорожских казаков (1926–1930)

Обложка: И.Е. Репин «Автопортрет», 1887 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru