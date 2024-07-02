Александр III. Государь и Миротворец К 175-летию со дня рождения императора Всероссийского Александра Александровича. На чтение: 14 минут

К 175-летию со дня рождения императора Всероссийского Александра Александровича.

Лекция доктора исторических наук, профессора В. Р. Мединского в Санкт-Петербургском государственном институте культуры

Я взял с собой много разных материалов, просто чтобы что-то не забыть, ведь на самом деле очень много интересного можно сказать об Александре III, о его времени, о его противоречивой фигуре, о том, что так перекликается с современностью. Предваряя разговор об Александре III, я, конечно, всех вас приглашаю сходить на выставку, организованную Русским музеем. С интересом я вчера посмотрел ее. Выставка интересна тем, что она показывает Александра III как человека, обычного человека.

Александр III никогда не собирался быть императором. Его судьба в этом отношении повторяет судьбу его деда Николая Первого, который тоже не собирался быть императором. Как вы знаете, все государи получали домашнее образование. Думаю, что это было не очень правильно, потому что они таким образом несколько десоциализировались, но нельзя не отметить и то, что образование они получали глубокое, интенсивное. У них было отнюдь не пять пар в день или четыре, как у нынешних студентов, учёбой они занимались целый день, с утра до вечера, без выходных. В учебный процесс входило и освоение наук, и спорт, и этикет, и верховая езда, и танцы – они учились целый день. Вот Николаю, не имевшему никаких шансов на престол, поскольку были старшие братья Александр I и Константин, определили в семье военную карьеру. Она соответствовала его склонностям и его внешний стати, Николай был ростом выше 2 м, эдакий гигант-офицер с косой саженью в плечах. Вот он неожиданно становится императором после смерти бездетного старшего брата и отказа от трона Константина и сразу после этого восстания декабристов.

У Александра III такая же история. Чем-то он и внешне напоминал своего деда: рост 193 см, был крупным и мужественным человеком, обладал огромной физической силой. Такая же колоссальная сила была в руках, как у Петра I, который скручивал пятак или кочергу, как известно. Александр III спустя несколько поколений проделывал такие же фокусы на потеху дамам: гнул пятаки, ложки, вилки, разгибал подковы, не кряхтя. Но он был человеком, который никогда не готовился стать императором, он и не получал соответствующего образования.

Александр боготворил своего старшего брата – официального наследника престола цесаревича Николая. И, как потом вспоминали, они были неразлучными друзьями – старший брат и младший. Наследник престола Николай был любимцем семьи, невероятно образованным интеллигентом, как бы сейчас сказали, он получил соответствующее воспитание, был круглым отличником и спортсменом. Он красавец, его обучают лучшие учителя, у него красавица-невеста датская принцесса. Он – надежда трона и империи, и всё ему удается. И вот совершенно неожиданно Николай падает с лошади во время занятий верховой ездой, ушиб оборачивается нестерпимыми болями, а потом выясняется, что у него абсолютно неизлечимый по тем временам костный туберкулез. Невозможно понять, спровоцировало ли болезнь падение, но Николай просто сгорает на глазах. Александр III едет к брату во Францию, на Лазурный берег, где того пытались вылечить, и практически застает его уже при смерти, причем застаёт вместе с его невестой датской принцессой Дагмарой.

Так они познакомились. После смерти брата Александр был провозглашен наследником престола, он прошел дополнительный курс наук, необходимых для управления государством. А спустя несколько месяцев, посоветовавшись с родителями, долго-долго молясь в храме и спрашивая совета Господа, правильно ли его решение, младший брат делает предложение невесте своего старшего брата. Дагмара становится русской императрицей Марией Федоровной. У них очень счастливый брак. Александр III в отличие от своего деда и отца был однолюбом и настоящим крепким семьянином. Он любил детей, а жену боготворил. И никаких сведений об интрижках в истории не сохранилось. Кстати, его супруга – мать Николая II – прожила очень долгую жизнь, как вы знаете, она скончалась в родной Дании в конце двадцатых годов, пережила и сына-императора, и всех внуков по линии Николая, и среднего сына Михаила, тоже расстрелянного большевиками, и всех других сыновей Александра III.

Когда Александр 3 пришёл к власти, ему было 36 лет. Это случилось после смерти своего отца, убитого народовольцами. Причём на эту тему много легенд, и это был какой-то ужас: и гадалка нагадала, сколько будет покушений, и это, ставшее роковым, было не первым и ни вторым, отца Александра III буквально травили, преследовали. Сложно даже представить, как можно было жить в такой ситуации. И, представьте себе, отец умирал у Александра на глазах, тело было прикрыто шинелью, поскольку разорвавшаяся бомба превратила ноги в кровавое месиво. Несколько часов, которые семья провела у смертного одра, конечно, принесли страх. Но при этом принесли и понимание, что таков итог подвижнической деятельности отца с попыткой либерально реформировать Россию, итог тех свобод, которые он дал народу вопреки, кстати, и общественному мнению, и мнению дворянства, и мнению элиты, итог того, что взял на себя все политические риски, всю ответственность. Наверняка вы знаете, что в ночь, когда подписывался манифест об освобождении крестьян, царь Александр II не ночевал в своих покоях, он прятался в собственном дворце, поскольку боялся, что его убьют перед подписанием.

Вот такая была ситуация. И, взойдя на трон, Александр III говорит, знаете, мы поторопились с реформами. При этом он не отрицает того, что делал отец, но уверен, что нужно немножко остановиться, осмотреться, подкорректировать курс и посмотреть, готово ли общество к тому уровню свобод, на который теперь оно может рассчитывать. Самое главное – сколько свобод и реформ ни предлагал Александр II, всё равно радикальная часть общества, народовольцы, студенчество, либералы всегда говорили, что этого недостаточно, надо больше. И убили царя не консерваторы, убили его радикальные реформаторы. Поэтому Александр III говорит стоп, и в историю он входит контрреформатор. Это неправильно. Мы будем об этом говорить, но оценки Александра III в советских учебниках были такими, процитирую: «На престол вступил сын Александра II, человек ограниченный, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования, как говорили о нём даже близкие люди. Александр был крайним реакционером. От министров он требовал, чтобы они не задавались несбыточными фантазиями и паршивым либерализмом. В России установился режим жесткого террора, полицейских преследований и беспощадного подавления революционного движения» (История СССР, учебник для 8 класса, 1982 год). Примерно так относились к Александру III в советские годы, а до 1917 года, конечно, был абсолютно другой подход, Александр III был объектом почитания, сын Николай боготворил своего отца и устанавливает знаменитый памятник отцу, при Николае создается Русский музей, задуманный Александром, который так и назывался «Русский музей Императора Александра III», один из самых грандиозных броненосных линкоров того времени спускается на воду под названием линкор «Александр III», в 1912 году в Москве был открыт музей изящных искусств имени Александра III, который мы теперь знаем как Пушкинский музей. При сыне процветает Исторический музей, который заложен был Александром II, но фактически наполнялся, благоустраивался и расширялся Александром III, и это было любимое детище его.

Но с 1917 года всё меняется. Меняется настолько, что тот самый памятник, который стоит во дворе Русского музея в Мраморном дворце, сначала поместили в клетку, он стоял в клетке на площади Московского вокзала. А потом великий поэт Демьян Бедный на памятнике выбил соответствующую надпись:

«Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я пожал удел посмертного бесславья,

Торчу здесь пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросивший ярмо самодержавья».

И сверху было на памятнике выбито: «Пугало». Потом это «пугало» демонтировали, куда-то таскали и перетаскивали. Слава Богу, хватило ума как художественную ценность передать фонду Русского музея, и памятник со временем и нашёл себе упокоение в этом дворике. Когда Ленинград был в осаде, памятник попытались спрятать от бомбежек, закопать в землю не смогли, поскольку он слишком большой, тяжёлый, массивный. Его немного опустили в яму, и работники музея засыпали сверху песком, заложили досками. Но при этом все равно в памятник попал снаряд артиллерийский, памятник не расколол, но это был единственный немецкий снаряд, который угодил в один из памятников Петербурга.

Почему же так происходит, что одним императорам, одним царям мы прощаем всё, а другим нет? Например, мы можем долго говорить о достижениях Петра I, о реформах Петра I, о невероятном трудолюбии и фантастический энергии. Но ведь можно говорить и о колоссальных демографических потерях при Петре, о падении сельского хозяйства, об усилении крепостничества, реальном замораживании крепостнических отношений. Петр I – фигура крайне противоречивая по целям и последствиям своей политики Петра, но мы любим Петра I и прощаем ему все, потому что это икона в нашем понимании. А вот Александру III ничего не прощали еще при жизни. Его не любила либеральная пресса, публицисты, учёные ругали и критиковали Александра III. Почему? Потому что это первый царь, который полностью поменял вектор развития России. Всё-таки все его предшественники, начиная с Петра, все до одного брали за образец какую-то европейскую модель, примерами для подражания были Голландия, Пруссия, Франция... И только Александр III фактически первым среди российских государей перевернул это представление, сказал, что Россия – это не Европа. Мы, конечно, европейцы по духу, но мы – другая цивилизация, мы отдельная цивилизация, и мы, русские, должны брать всё, что есть лучшее в Европе, всё, что есть лучшее на Востоке, и творить своё, опираясь на национальную самобытность. Фактически Александр III был первым государем, при котором был претворен курс опоры на национальный суверенитет и национальную самобытность. Проявлялось это во всём – в моде, в военной форме, в опере и балете, в изобразительном искусстве.

Но вот что происходит сразу после восшествия Александра III на престол: общественность, интеллигенция, интеллектуальная элита Петербурга, а также философ Соловьёв и даже Лев Николаевич Толстой требовали помиловать убийц. Они считали, что император просто обязан их помиловать, потому что те в принципе люди хорошие, ошиблись нечаянно. «Народная воля», организовавшая убийство, которое на современном языке назвали бы террористическим актом, поскольку с Александром погибло столько погибло много невинных людей. И была целая серия таких терактов, была открыта охота на государя. И теперь «Народная воля» не удовлетворилась, нет. Народовольцы предъявили ультиматум, потребовали немедленно принять соответствующие либеральные реформы, иначе будет убит и новый император вместе с детьми. И Александр III проявляет невероятный характер. Он отвечает на обращение Льва Толстого, что если бы покушение было на него самого, может быть, он и простил бы, но «не могу простить то, что они сделали с моим отцом». Все исполнители убийства отправляются на виселицу. Проводится широкий сыск, широкое расследование, сопоставимое по масштабу с расследованием дела декабристов. Порядка 6000 человек будут наказаны: кому-то определена ссылка или тюремное заключение, кому-то отправка в действующую армию. После этого будут возвращены телесные наказания по решению волостных судов. Именно тогда Александра III либеральная общественность окрестит прозвищем царь-миропорец (от слова «пороть»), хотя на самом деле телесное наказание по решению судов было разрешено по реформам Александра Второго, и Третий не имеет к этому никакого отношения, он просто начал претворять их в жизнь. Принимается целый ряд довольно жестких законодательных актов, которые, как впоследствии скажут, замораживают Россию.

Царь уехал из Петербурга. Он жил здесь в Аничковом дворце вместе с женой, но сразу после коронации навсегда уезжает из Петербурга и почти всю жизнь проводит в Гатчине. Это его любимые поместье. Но уехал он не столько из любви к жизни на природе, сколько из соображений безопасности. Туда царь приглашал министра с докладами, там проводил бесконечные совещания. Александр III трудился много, выходных у царей нет, как известно. И вообще Романовы XIX века не были бездельниками, они даже как бы соревновались, кто больше работает. Считается, что самым большим тружеником на троне был Николай I, у которого рабочий день редко был меньше 14 часов. Возвращаясь к воспитанию Александра, надо понимать, что он не был подготовлен к государевой работе, и ему приходилось компенсировать этот недостаток, он работал без остановки. В семье все обожали умницу и отличника Николеньку, мать откровенно недолюбливала Сашку, считала его угрюмым, не умеющим ни комплимент произнести, ни отшутиться. Потому и было решено направить его на путь военного. В 7 лет Александр получил первый офицерский чин, который давали в то время сразу, поэтому к 30 годам Александр III был генералом. Можно сказать, что не по заслугам, а потому что так было принято в те времена, но тем не менее генералом он поехал на настоящую войну – турецкую. Он командовал двумя армейскими корпусами и командовал успешно. Проявил себя хорошим профессиональным военным, слушал офицеров, принимал правильные решения и не боялся. Не лез он, конечно, на передовую и штыковые атаки не ходил, поскольку так было не принято у генералов, но тем не менее он видел войну, видел смерть, видел госпитали, видел фронт прямо перед собой. И навсегда, на всю жизнь он возненавидел войну. И всем об этом говорил: «Это главный смысл моего царствования – чтобы не было войны. Я на войне был, и я этого не хочу. Никогда». И Россия, действительно, за все 13 лет правления Александра III никогда и ни с кем не воевала, при этом вышла из большого количества политических сложных конфликтов, в которые бы непременно его предки влезли. Александр III не влез ни в один чужой военный конфликт. Он говорил, например, что все Балканы не стоят жизни одного русского солдата. И примечательно, что это не мешало ему отстаивать наши интересы на Балканах без посылки туда русских войск – только методами лавирования, дипломатии, угроз, сдержек и противовесов.

Так вот, он вернулся с войны боевым генералом, и когда его отца убивают, а он бежит с семьей в Гатчину, он пишет: «Я не боялся турецких пуль и снарядов, но я панически боюсь этих мерзавцев, я вынужден спасать свою семью и своих детей, прячась из столицы в Гатчине». Сложившаяся ситуация, конечно, его страшно унизила, но она также и предопределила курс управления.

Кстати, возвращаясь к вопросу об образовании Александра III, напомню еще раз, что обязательно надо сходить на выставку. Там представлены подлинники писем Александра III, посмотрите, как он пишет: ни одной описки, ни одной орфографической ошибки, ни одного зачеркивания, идеальная каллиграфия.

У него была коллекция картин. Любовью к собирательству, коллекционированию, к меценатству его заразил старший брат. Привычка обоих братьев собирать превратилась в коллекцию, которая и представлена, собственно, в Русском музее, в Саратовском музее имени Радищева, во многих других областных музеях. По указанию Александра III в музеи посылали картины, скульптуры, всякие ценные вещи из Петербурга для расширения музейного дела и пропаганды культуры по всей империи. Но начиналось всё с его каталога картин. На выставке представлен такой каталог. Я никогда в жизни ничего подобного не видел. Аккуратно переплетенные листочки, где лично сам Александр III каждую картину описал (где, какая, кто автор) и внимательно за соответствием составленному каталогу следил – это яркое свидетельство внутренней организованности человека.

Он и сам учился живописи. Есть несколько его этюдов акварелью, написанных, когда ему было 10-11 лет. Его жена Мария Фёдоровна также училась живописи и рисовала замечательно. Мне кажется, склонность к живописи – это фамильная черта Романовых, а одна из дочерей Александра III станет впоследствии профессиональным художником и в эмиграции будет этим зарабатывать.

Александр III неплохо музицировал и очень любил играть на разных духовых инструментах – и деревянных, и медных. Эту любовь к музыке через всю свою жизнь пронёс и, уже будучи императором, старался хотя бы раз в неделю найти время поиграть с оркестром. Впоследствии он создал общество любителей духовой музыки и всячески этому обществу покровительствовал, как покровительствовал и художникам. Он выделял огромное финансирование, по сравнению с предыдущими временами, Российской академии художеств, поддерживал воспитание художников и образование их. По отношению к искусству это был очень хорошо образованный тонкий человек.

Император много читал. Я не знаю, читал ли он так же много, как Сталин (все мы знаем сталинскую библиотеку с его бесконечными пометками на полях), или так же много, как Ленин, который был известный книгочей, но у Александра была большая библиотека, и его всегда видели с книжкой в руке.

Он ввёл целую моду на русское. Стиль, получивший развитие при Александре III, так и назывался а-ля рус. Русская линия распространялась на все: одежду, стиль поведения, танцы, музыку, еду, причёски, бороды, архитектуру, живопись. Даже военная форма была изменена при Александре III, она внешне напоминала русский зипун была удобной и практичной. Царь сам как профессиональный военный видел не только, как солдаты воюют, но и понимал, что им нужно. Александровская военная форма – это типовые кители, они выпускались в огромном количестве с раскроем здесь по бокам, чтобы можно было очень быстро подогнать по фигуре. А это было очень важно, так как всегда можно было быстро в момент мобилизации одеть и обуть практически любое количество солдат и офицеров. Китель был запашной, под него можно было в зимнее время надеть фуфайку. Сапоги тогда появились и брюки, которые заправлялись в сапоги. Грязь и бездорожье времён войны 1812 года показали, что ботинки для солдата – ненужная обуза. Александр и сам очень любил ходить в военной форме и в сапогах и, видимо, чувствовал себя комфортно.

Введение новой военной формы объяснялось не только удобством, но и соображениями экономического характера. Император не любил тратить деньги. Он сократил количество бесконечных балов, которые давала императорская фамилия, до 4 в год, что привело к огромному сокращению затрат Императорского двора. Сам он появлялся на балах редко, не любил танцевать и стеснялся с детства своей неуклюжести.

Он резко сократил министерства Императорского двора, ликвидировал большое количество внутренних канцелярий, сократил траты на все излишества. Но сэкономленные средства направлял либо на нужды армии и флота – любимое свое детище, либо на приобретение предметов искусства.

Когда мы говорим о стиле а-ля рус, должны понимать, что русские в те времена – это не этнос, это не национальность, русские – это, конечно, образ мышления, цивилизационность и главное, вероисповедание. Русский – это православный, поэтому никакой разницы между русскими, украинцами и белорусами, конечно, тогда не было. Романовы постоянно женились на немецких принцессах, и Александр III был один из немногих, нарушивших эту традицию, он взял датскую принцессу в жены. Доля русской крови была мала, но это не мешало им быть русскими, поскольку определяющим было вероисповедание. И когда говорят, что при Александре III ужесточились правила, касающиеся черты оседлости, евреев, это не совсем корректно. Во-первых, не сильно и ужесточились, скорее, формализовались и касались они не евреев, а иудеев, а, во-вторых, любой, принявший любую форму христианства, выходил за черту оседлости, становился полноценным политически активным гражданином, членом общества. То есть это всегда был вопрос не национальности, а вопрос религии.

В числе первых мер, которые принимает Александр III после прихода к власти, подписывает в апреле 1881 года Манифест о незыблемости самодержавия. Сразу заявляется, что никакой выборности, никаких парламентов, никаких представительных органов власти, которые могут оказать давление на решение государя, не будет. Манифест этот наиболее жесткий документ той эпохи. Сразу после его принятия Александр III отправляет в отставку нескольких министров, чьи профессиональные качества он ценит, но при этом подозревает в увлечении либерализмом. Это были Лорис-Меликов, Милютин и другие. Максимальное влияние на Александра III в это время оказывают публицист Михаил Катков и знаменитый обер-прокурор Святейшего Синода н Победоносцев – юрист, писатель, переводчик, теолог, член государственного совета, главный идеолог реформ Александра III. Победоносцев был государственным чиновником по делам религии, то есть не патриархом в нашем понимании, а как бы государственным министром по делам религии, человеком светским, очень талантливым, очень умным и крайне консервативным. Он оказывал огромное влияние на Александра III, и надо сказать, что был Победоносцев человеком принципиальным. Он долго был на госслужбе и ушёл в отставку, громко хлопнув дверью, 17 октября 1905 года в знак протеста Октябрьскому манифесту Николая II и созыву Государственной Думы.

Затем вводятся новые временные правила печати, то есть усиливается цензура в стране. Следом вводится новый Университетский устав, студенческие волнения представляли огромную проблему для России того времени, университеты пользовались огромной автономией, самостоятельностью и независимостью. Новый Университетский устав помимо многих весьма разумных вещей, касающихся обустройства внутренней университетской жизни, статуса профессоров, содержал, например, запрет на организацию студенческих кружков. Считалось, что если кружок есть, то обязательно и какие-нибудь бунтари соберутся. Запрещались кружки, например, юридические, профессиональные, по интересам и так далее.

Вышел следом и так называемый знаменитый указ о кухаркиных детях, полное название этого циркуляра – «О сокращении гимназического образования». Как писали об этом в советских учебниках: «Апологетика мракобесия Александра III – устав, который предписывал не принимать в гимназии детей из низших сословий». Циркуляр, действительно, устанавливал разные ограничения на прием в гимназию детей, у которых нет денег на содержание, которым негде жить, потому что общежитий не было, рекомендовал директорам учебных заведений при приеме детей учитывать возможности их родителей и попечителей. Вводился своего рода имущественный ценз. В университетах тоже нечто подобное ввели –Александр просто в один момент в два раза повысил плату за обучение в государственных университетах. Естественно, для людей бедных поступление в университет стало просто недоступным. Но в гимназиях имущественные ограничения не сработали, статистика, касающаяся гимназистов и студентов, показывает, что количество представителей так называемых низших сословий за годы правления Александра III не уменьшилась, а, наоборот, увеличилось.

Большая серия указов касалась положения и регулирование земств, жизни на местах. В целом необходимость их была вызвана тем, что слишком много власти и свободы было дано на местах – земствам, уездам, предводителям местных собраний. Новое положение усиливало сословно-дворянское представительство в земствах, давало больше прав генерал-губернаторам, причем отдельным положением было определено несколько территорий Российской империи, где генерал-губернаторам давали особые права, внесудебные права по запрету выхода газет, введению военного положения, разгону митингов и демонстраций. Это предусматривалось как временная мера, но в дальнейшем действие положения продлевали постоянно, поэтому либеральная общественность позволяла себе шутить, что это и есть настоящая Конституция от Александра III, которая даёт генерал-губернаторам большие права.

Что же касается земств, тут нельзя оценить так однозначно, потому что, на первый взгляд, конечно, нельзя зацентрализовать управление, невозможно управлять гигантской страной из столицы исключительно, невозможно смотреть на все и разбираться во всех проблемах, которые бывают на местах. Конечно, Россия всегда сильна была своим самоуправлением, и в те времена, когда самоуправление развивалось, это позволяло огромному количеству людей проявить свою творческую, созидательную, экономическую инициативу. Это всегда был большой толчок к развитию. Во все времена, подчеркну, – и в екатерининские, и во времена Алексея Михайловича, и особенно во времена Александра II. Но некоторая логика и у Александра III была. Логика заключалась в том, что в органы управления, в земские депутаты попало очень много людей неподготовленных и необразованных, более того, зачастую в собрания и управы двигали всяких бездельников, людей, плохо соображающих в делах управления, пьяниц, забулдыг. Потому что как только крестьянин какой-то становился земским представителем от села, налоги больше не начисляли, община за него ничего не платила. То есть выдвигались те люди, от которых и в хозяйстве толку никакого нет. Таких случаев было немало. Поэтому при подготовке нового положения о земствах всё-таки превалировало рассуждение, что в органах управления должно быть побольше людей образованных, а таковыми были дворяне. Однако в целом тенденция к свертыванию местного самоуправления, к сокращению прав земств при Александре III, вне всякого сомнения, была ошибочной.

В систему русского образования вернулось богословие и много церковного, духовного. Значительная часть земских и уездных школ была передана от министерства просвещения в ведение Священного Синода. Это был не просто смена главного распорядителя бюджетных средств, это повлекло существенное изменение программы обучения в этих школах: стало больше Закона Божьего, больше богословия. Это имело и положительный результат, потому что благодаря энергии Победоносцева и воле Александра III открылось огромное количество церковно-приходских школ. И в тех деревнях, где не было никаких школ, теперь они наконец-то появились. Количество начальных церковно-приходских школ 4-леток, где учили читать и писать, увеличилось при Александре III в 7 раз. Но то, что образовательные программы в этих школах и в бывших земских школах получили уклон в религию, конечно, не сильно помогло нашей Русской Православной церкви, веры это в народе не добавило. Так ведь всегда происходит: избыточное насильственное навязывание идей, в том числе духовных и религиозных, малоподготовленным к этому людям не бывает позитивным.

Противоречия политики Александра III выразились в том, что с одной стороны, как я сказал, ужесточились правила жизни университетов, а с другой стороны – открывались активно новые университеты, тратились огромные государственные средства на развитие образования в провинции. Именно при Александре III открывается Харьковский университет, Томский университет, открывается так называемый Геологический комитет – первое специализированное учреждение, которое занималось развитием геологии и горного дела. При Александре III впервые полноценным академиком Академии наук становится женщина – математик Софья Ковалевская.

Большое внимание уделяется медицине. При Александре III началась системная работа, создан Императорский институт экспериментальной медицины, отсюда потом стартует работа по борьбе с инфекциями, по разработке антибиотиков. Начиналось это всё здесь. Огромное количество людей умирало, например, от бешенства по империи, не могли понять причины, и в Институте экспериментальной медицины, основанном Александром III, финансирующим его практически из личных средств, разгадали природу этой болезни, и сотни тысяч людей были спасены.

Темп развития экономики России при Александре III один из самых высоких. Меры по наведению порядка, централизация власти совершенно неожиданно практически полностью свели к нулю революционное и террористическое движение. 13 лет никакого терроризма стране не было. Люди вздохнули спокойно, поняли, что можно работать, можно вкладывать деньги. И любая инициатива, если человек предприимчивый, яркий и готов свою энергию направить в полезное русло, открыть новое дело, бизнес, купить землю, основать фабрику, – это всё поощряется. Чуть-чуть выше темпы развития были затем при Николае, но Николай пользовался тем, что создал его отец Александр III, который заложил основы экономического могущества России. В эти годы появляются новые индустриальные районы – Донбасс, Баку. На Бакинских нефтяных промыслах применяются последние новейшие технологии. Крекинг нефти изобретается русскими и применяется в Баку.

В Криворожье быстрыми темпами развивается сельское хозяйство, крестьяне получают беспроцентный государственный кредит на приобретение семян, на покупку земли и сельхозоборудования. Они начинают кооперироваться сами. То есть уже при Александре III крестьяне сами за собственные деньги без всяких колхозов и совхозов собираются на отраслевые научные конференции, многие ездят за границу, изучают опыт передовых зарубежных сельхозпроизводителей, обмениваются знаниями, какие лучшие сорта зерна, как лучше делать масло, чем выгоднее торговать. То есть людям дали только свободу и возможность, оказали государственную поддержку деньги, выделили оборотные средства – и появилось огромное количество инициативных людей, которые создавали свои предприятия, создавали стоимость. Это всё очень напоминает сегодняшний день, ведь нынешнее сельское хозяйство кардинально отличается от того, что было в России 20 лет назад – просто два разных мира.

Железные дороги – это, конечно, особая заслуга Александра III. За годы его правления в России появляется 12000 км железных дорог. Не смотрел статистику, но, боюсь, сегодня Россия столько не строит. Именно Александр III закладывает Транссиб, его уже откроют в начале 20 века при Николае II, но это полностью концепция Александра и его правительства. И, собственно, памятник, который стоял на площади Московского вокзала, (тогда Николаевского вокзала и на Знаменской площади), это был не памятник Александру III Императору, это был памятник создателю Великого Сибирского пути – Транссиба, памятник строителю дорог. Именно поэтому он был установлен напротив здания Николаевского вокзала, где начинался Транссиб.

Железные дороги обернулись и мистической историей в жизни Александра III. Вы знаете, что именно на железной дороге он получил тяжелейшую травму, которая, как считают многие врачи, и предопределила его кончину в совсем молодом возрасте. Царская семья возвращалась из Крыма в Санкт-Петербург. Торопились. Императорский тяжёлый литерный поезд с бронированными вагонами, бронированной крышей мчался с нарушением правил техники безопасности, и в районе станции Борки поезд сошёл с рельсов. Опрокинулись 10 вагонов. В момент крушения вся императорская семья и приближённые обедали в вагоне-столовой, сидели за большим столом. Вагон смеялся, а крыша провалилась частично, но она неминуемо раздавила бы всех, кто внутри был. Александр III на собственных плечах почти 30 минут, пока не пришла подмога, держал эту крышу, согнувшись, давая возможность всем прийти в себя. И держал крышу до тех пор, пока всех членов его семьи не вытащили из вагона. Считается, что именно это спровоцировало у него потом резкое обострение всех болезней и, по сути, разрушило его организм, потому что до этого не болел император ничем вообще. После катастрофы Александр III начал болеть постоянно, любая простуда у него превращалась в воспаление лёгких, в пиелонефрит, он очень тяжело выходил из любой болезни. Через несколько лет в Ливадии скончался.

Когда он скончался, поставили диагноз: у него была абсолютно здоровая печень, но тяжелейшая патология почек.

При Александре III отмечалась протекционистская политика очень жёсткая, очень внятная и очень простая. Максимально стимулировалось промышленное производство в России и экспорт. Под ограничением был импорта всего того, что можно произвести в России. В результате торговый баланс при Александре III перевернулся: раньше Россия много завозила и мало вывозила. Спустя 13 лет Россия является крупным экспортером не только и не столько сырья, сколько промышленных товаров, сельхозпродукции. А завозят резко меньше. У России большое положительное сальдо во внешней торговле, а из этого получается большой золотовалютный запас. И благодаря этому золотовалютному запасу, сформировавшемуся за годы правления Александра III, вводится конвертируемый рубль. Великий либерал и выдающийся экономист Витте проводит свою знаменитую реформу, которая делает рубль одной из самых надёжных и престижных валют в мире.

Как ни удивительно, во внутренней политике Александр III – консерватор, а в части промышленности, экономики и финансов он – не просто либерал, он супермодернизатор. И все министры финансов (их три было) были людьми выдающимися большими либералами и очень продвинутыми модернизаторами.

Государственный бюджет при Александре III вырастает в 2 раза в рублях, никакой инфляции не было. Почти четверть государственного бюджета даёт введённая Александром III винная монополия, то есть государственный контроль продажи алкогольных напитков. Поощряется ввоз иностранного капитала. Россия становится при Александре III самым популярным местом для вложения иностранного капитала. Сюда рвётся иностранный капитал – швейцарский, шведский, французский. И это очень выгодно для страны, потому что даёт рабочие места, дает прибавочную стоимость, дает быстрый результат.

Внешняя политика Александра III. Как я сказал уже, его называли царь-Миротворец, так как он не ведёт войны. Небольшие войны были на юге, где завершилось присоединение Средней Азии к России. В Европе никаких не было войн, с великими державами не воевали, на сложном для нас турецком фронте не было войн, и на персидском фронте был абсолютный покой и взаимопонимание. Но Миротворцем при жизни его называли за внешнюю политику. Вспомним, все предшественники Александра III мнили себя великими мастерами «разруливать» дела в Европе, проводили бесконечные бессмысленные вмешательства во внутриевропейские дела. Удивительно, но Александр III был предельным реалистом, во главе политики – только национальные интересы. Он делает только то, что выгодно России. Никаких иллюзий, никаких избыточных союзнических обязательств, никакого влияния на чужие дела – он делает всё, чтобы поддержать баланс в мире, к нему часто обращаются другие державы, чтобы он просто помог договориться и поддержать мир в Европе. И он поддерживал мир в Европе. Он всегда говорил, что можно сесть за стол переговоров и обо всём договориться. И при его посредничестве государства договаривались, не отторговывали себе территории, не выбивали себе что-то, а просто договаривались. Именно поэтому царь Миротворец. Он совершенно не хотел никакой войны, был предельно трезвым политиком. Известна история про то, как царь удил рыбу. В Гатчине к нему рвался на прием какой-то европейский парламентарий. Царь сказал, ну пусть подождёт. Ему говорят, мол, очень срочно. «Пока русский царь удит рыбу, Европа подождет», – ответил Александр.

Ну на самом деле эта история передаёт такую черту характера его, как размеренность. Он внимательно следил за ситуацией в Европе и делал всё, чтобы войны не было.

Большой успех его дипломатии – это сближение с Францией. Александр III не имел по отношению к французам никаких предрассудков и идеологических разногласий, которыми «болели» его предшественники. Сюда в Кронштадт прибывает французский флот, Александр III лично встречает гостей и, когда играет «Марсельеза», снимает фуражку в знак уважения к гимну другого государства. Вся Европа стояла с открытым ртом. Потом сам с ответным визитом посылает наш флот во Францию и подписывает знаменитый русско-французский договор, который впоследствии обеспечил мир в Европе, поскольку союз этот стал предшественником Антанты. И, кстати, в будущем вопреки всем чудовищным ошибкам, сделанным Николаем II во внешней политике, всё-таки обеспечит Антанте победу в Первой мировой войне. Эту победу заложил своим союзом Александр III. И не наделай кучу ляпов во внешней политике его сын и правительство, в Европе продолжался бы мир. Александр III говорил, что у России два союзника – армия и флот. А военная реформа Александра – отдельная тема для разговора. Александр III реформировал систему военного образования. Именно тогда появились военные училища, кадетский юнкерские училища и кадетские корпуса, где преподают профессиональные военные. Систему военного образования он расширял, и она много дала стране. Он является, по сути, создателем современного Российского флота, при нем появились целые броненосные эскадры, самые современные корабли. Александр III создает современный броненосный флот третий по количеству и второй по мощи после флотов Англии и Франции. Он модернизирует военную промышленность. Именно при Александре III к нам поступает на вооружение знаменитая мосинская винтовка, которая прослужит в разных вариациях до конца Второй мировой войны. Модернизированная мосинская винтовка станет снайперской винтовкой у наших снайперов в годы Второй мировой войны, и немецкие снайперы будут считать большой удачей трофейную русскую снайперскую винтовку. При Александре III проводятся исследования в военных институтах по гусеничной тяге, и это потом станет основой танкостроения. При Александре III появляется самая эффективная пушка Первой мировой войны – трехдюймовка. Но еще раз подчеркну, при том, что появилось много хорошего, современного и полезного для русской армии, никогда оружие при Александре III Россия не использовала. Но все понимали, что Россию надо слушать. Александр III писал: «Я был на войне и сам видел все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, чтовсякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель,которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобыизбежать ужасов войны. Конечно, если его (правителя) не вынудят к войнеего противники, тогда грех, проклятия и все последствия этой войны пустьпадут на голову тех, кто эту войну вызвал».

Расскажу, завершая встречу, интересную современную историю. Несколько лет назад Военно-историческое общество, которое мне доверено возглавлять, вело переговоры с потомками наших эмигрантов из Австралии. У них много десятилетий хранился Андреевский флаг. По легенде это был флаг с линкора «Александр III». Мы изучили историю. Так и оказалось, уже неоднократно переименованный тогда при белых этот линкор ушёл из Севастополя в Тунис, где корабли с экипажами несколько лет находились на птичьих правах. В конце концов этот флот забрала Франция, и именно с линкора, носившего некогда имя Александра III, флаг русского Императорского флота был спущен последним. Капитан флаг забрал с собой, его потомки уехали из Франции в Австралию, подарили этот флаг местной православной церкви, он лежал как святыня вместе с иконами и мощами святых. И мы много лет вели переговоры о том, чтобы флаг вернулся в Россию. И вот, когда к нам вернулся Крым, руководитель этой общины приехал в Военно-историческое общество и, передавая нам этот флаг, сказал: «Вот теперь вы достойны наших отцов и дедов, которые защищали Россию, вы достойны Александра III. Я возвращаю вам последний флаг русского Императорского флота». Мы флаг отреставрировали, передали президенту. Он передал флаг, по-моему, Музею военно-морского флота и дал указание, чтобы новая атомная подводная лодка, которая была заложена в том году, носила имя императора Александра III. Теперь уже такая лодка есть.

Хорошо, что Русский музей сохранил памятник императору Александру III. Но пока он хранится на задворках, в тихом сквере. Я не хочу давать никаких советов ленинградцам, петербуржцам, расскажу лишь о том, что делаем мы. Совместно наше Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество Сергея Нарышкина взяли другой памятник того же скульптора. Мы делаем большую отливку Александра III, сидящего в кресле, и этот памятник будет в этом году установлен в Гатчине, в месте, где он провел большую часть своей жизни как император. Мне кажется, это очень правильно, очень справедливо. С удовольствием всех приглашаю на открытие этого памятника в Гатчине. Что же касается главного памятника – с площади Восстания – есть разные варианты, например, есть идея поставить памятник с противоположной стороны Михайловского замка. По-моему, у южного входа стоит памятник Петру I, а с другой стороны зеркально предлагается поставить памятник Александру III. Место хорошее, красивое. Не знаю, насколько это здорово, но символично – два памятника, два императора – самый большой западник и самый большой славянофил. Но мне всё-таки кажется, когда подбирали специальное место для него и установили у Московского вокзала, это было преисполнено глубокого смысла. Мне кажется, эту историю возвращения памятника на его историческое место надо жителям Петербурга обсудить.

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