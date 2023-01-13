Серов Валентин Валентин Александрович Серов – одна из центральных фигур русского изобразительного искусства рубежа XIX–XX вв. На это время пришлась смена художественных эпох, когда переживавшее расцвет движение передвижников столкнулось с новой живописью, искавшей иные формы и символы визуального самовыражения.

Валентин Александрович Серов – одна из центральных фигур русского изобразительного искусства рубежа XIX–XX вв. На это время пришлась смена художественных эпох, когда переживавшее расцвет движение передвижников столкнулось с новой живописью, искавшей иные формы и символы визуального самовыражения. Не избегая сложной темы «перерождения» живописи, Серов сумел сохранить в своём творчестве лучшие достижения предшественников и реализоваться как портретист, пейзажист и педагог.

Детство и юность Валентина Серова

Будущий художник родился 7 (19) января 1865 года в Петербурге в семье известных музыкальных деятелей своего времени – композитора, музыковеда и критика Александра Николаевича Серова и талантливой пианистки, первой в России профессиональной женщины-композитора Валентины Семёновны Серовой (урождённой Бергман). В доме Серовых были завсегдатаями многие знаменитые скульпторы и художники – Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.М. Антокольский и другие – которые знали Валентина буквально с пелёнок.

Любовь к рисованию прослеживается с самых ранних этапов биографии Валентина Серова. Первым его профессиональным «университетом» стала знаменитая Пинакотека в Мюнхене, куда семья переехала из России в 1869 году, первым наставником – немецкий художник Карл Кёппинг. В 1874–1875 гг. 10-летний Валентин брал уроки рисования у И.Е. Репина в его парижской мастерской. Уже тогда у будущего художника проявились титаническое трудолюбие и исключительная требовательность к себе. Прерванное обучение возобновилось в Москве в 1878 году, и приняло настолько интенсивный характер, что юному дарованию ради искусства даже пришлось оставить гимназию.

По сути, Серов поселился в репинской мастерской. В 1880 году вместе со своим учителем он совершил поездку на Украину, помогая тому в сборе материала для всем ныне известного полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В том же году юноша поступил вольным слушателем в Императорскую академию художеств в класс к П.П. Чистякову – прекрасному педагогу по пластике, композиции и колориту. В 1885 году 20-летний Валентин Серов, не окончив академию, начал карьеру профессионального живописца.

Творчество Валентина Серова

Излюбленными направлениями творчества Серова стали пейзажи и, конечно же, портреты. Он любил сочетать их в едином пространстве, что часто придавало произведениям художника невероятную эффектность. В 1885–1887 гг. Серов много путешествовал по России и зарубежью, пользуясь покровительством известного мецената С.И. Мамонтова, нередко гостил в его подмосковной усадьбе Абрамцево.

Уже в конце 1880-х гг. молодой Серов завоевал славу одного из лучших портретистов России. Его моделями становились известные учёные, писатели, купцы и промышленники, светские дамы, в число заказчиков вошли представители царской семьи и сам император. В 1894 году Серова избрали в товарищество художников-передвижников, после чего он со своим другом К.А. Коровиным совершил двухмесячную творческую поездку по Русскому Северу.

В 1897 году Серов начал преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учеников числятся такие известные впоследствии художники как М.С. Сарьян, П.К. Петров-Водкин, К.Ф. Юон. В 1898 году в возрасте 33 лет Серова избрали членом Академии художеств, а в 1899 году он вошёл в творческое объединение «Мир искусства», для журнала которого, пользуясь близостью к царской семье, выхлопотал трёхлетнее финансирование.

События революции 1905 года Серов воспринял близко к сердцу. В знак протеста против действий властей он вышел из Академии художеств и написал картину «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?», посвящённую разгону демонстрации казаками. С 1906 года Серов активно сотрудничал с С.П. Дягилевым, оформляя для его «Русских сезонов» театральные декорации и афиши. Он писал портреты дягилевских звёзд балета – воздушной Анны Павловой, нежной Тамары Карсавиной, эпатажной Иды Рубинштейн.

В 1907 году Серов предпринял путешествие по Греции, что вскоре вдохновило его на картину по мотивам древних мифов «Похищение Европы». В 1909 году художник прекратил педагогическую деятельность в училище живописи, недовольный отказом руководства восстановить одну из исключённых учениц. Пик европейского признания Серова пришёлся на 1911 год, когда показ его работ на Всемирной выставке в Риме произвёл неизгладимое впечатление на публику.

Семья и личная жизнь Валентина Серова

Женой художника стала Ольга Фёдоровна Трубникова (1865–1927), которую он знал буквально с детства. Сирота, выросшая в семье Аделаиды Семёновны Симонович, родной тётки Валентина Серова, буквально с первых встреч вызвала в замкнутом и робком подростке большое чувство. Девушку вспоминали как миловидную блондинку с выразительными голубыми глазами, приветливую и скромную. Валентин и Ольга обвенчались 29 января 1889 года в Петербурге.

Ольга Фёдоровна дала мужу всё, что было нужно для счастливой семейной жизни и плодотворного творчества – любовь, понимание, заботу, шестерых детей (двух дочерей и четверых сыновей). Художник любил супругу, о чем свидетельствуют минимум 12 известных портретов Ольги Фёдоровны, исполненных Валентином Александровичем в разное время.

Смерть и похороны Валентина Серова

В середине ноября 1911 года, возвращаясь с репетиции «Гамлета» в Художественном театре, художник пошутил актрисе, которая вызвалась подвезти его до дома на своём экипаже: «Только не перепутайте. Ваганьковский переулок, а не Ваганьковское кладбище». Буквально через несколько дней невинная шутка обернулась грустным пророчеством.

Утро 22 ноября (5 декабря) 1911 года не предвещало ничего необычного: Серову предстояла работа над портретами Генриетты Гиршман и Полины Щербатовой, затем посещение друзей и родных, общение с заказчиками. Около 09:00 художник попрощался с трёхлетней младшей дочерью Наташей, своей любимицей, и засобирался по делам. Неожиданная боль в груди оказалась настолько резкой, что он упал. Через 15 минут великий художник скончался от сердечного приступа.

Внезапная смерть Серова буквально потрясла общество. Его похороны на кладбище Донского монастыря посетили как высокое начальство во главе с московским генерал-губернатором и собратья по цеху, так и простые любители живописи. В 1939 году прах художника перенесли в некрополь соседнего Новодевичьего монастыря, где он покоится по сей день.

Известные произведения Валентина Серова

Первой картиной Серова, по-настоящему прославившей художника, стала написанная в 1887 году «Девочка с персиками». В ней художнику удалось создать образ юного счастья и детской безмятежности, времени, когда всё ещё впереди. Лучи солнца подчёркивают внутренний свет девочки-подростка, а фрукты на столе – свежесть её души. В 1888 году Серов создал другой шедевр – «Девушку, освещённую солнцем», вылепив фигуру, лицо, взгляд из цветовых оттенков с помощью плотного, уверенного мазка кисти.

Про Серова говорили, что он может увидеть в своих моделях их внутреннюю сущность и выразить её настолько естественно, что многие начинали смотреть на себя по-другому. Известное число портретов, исполненных Серовым, приближается к 300, включая акварельные рисунки и наброски углём. Большинство из них входят в золотой фонд русской живописи. Наиболее известны портреты Н.Я. Дервиз, К.А. Коровина, И.И. Левитана, З.Н. Юсуповой, Ф.Ф. Юсупова, М.К. Олив, С.М. Драгомировой, императора Николая II, А.М. Горького, М.Н. Ермоловой, Ф.И. Шаляпина.

Серов известен прежде всего как портретист, но его творчество намного объёмнее. Это особенно отчётливо проявилось в последние годы жизни художника, когда он увлёкся театральной декорацией и тематическими картинами. Среди последних выделяются полотна «Пётр I» и «Похищение Европы». На первой изображён основатель Российской империи, стремительно шествующий впереди своей свиты на фоне панорамы рождающегося Петербурга. Во второй Серов отразил один из древнегреческих мифов о похищении парфянской царевны Зевсом в образе быка. Художник намеренно использовал архаичную технику письма, свойственную минойской эпохе.

После 1900 года Серову вообще были свойственны стилистические искания, жажда нового языка изложения. Он пробовал себя в разной технике – как, например, в вызвавшем массу споров портрете танцовщицы Иды Рубинштейн – совершенно необыкновенной по стилю картине Серова, написанной под влиянием модернистов.

Значение творчества Валентина Серова

Многогранный художественный талант Серова позволил ему воплотить в своём творчестве совершенно различные направления, школы, стили. Долгое время среди искусствоведов вспыхивали оживлённые споры о том, кем стал Серов для русской живописи – последним классиком или первым новатором? Сейчас совершенно ясно, что он принадлежал к тому типу художников, что смогли достичь органичного единства лучших традиций и смелых экспериментов, и потому не будет преувеличением назвать Валентина Александровича Серова гением. Очевидно, что художник ушёл из жизни в самом расцвете сил, и из-под его кисти могло выйти ещё немало шедевров.

Список произведений Валентина Серова

Портрет Коли Симоновича (1880)

Портрет Ляли Симонович (1880)

Портрет В.А. Репиной (1881)

Портрет П.П. Чистякова (1881)

Автопортрет (1885)

Волы (1885)

Георгий Победоносец (1885)

Портрет Ольги Фёдоровны Трубниковой (1885)

Натурщик с красной тканью (1880–1885)

Зима в Абрамцево. Храм (1886)

Осенний вечер. Домотканово (1886)

Открытое окно. Сирень (1886)

Портрет актрисы М.Я. Ван-Зандт (1886)

Портрет Антонио д’Андраде (1886)

Возле окна. Портрет Ольги Трубниковой (1886)

Пруд в Абрамцево (1886)

Букет сирени в вазе (1887)

Девочка с персиками (1887)

Набережная Скьявони в Венеции (1887)

Площадь Св. Марка в Венеции (1887)

Портрет Екатерины Николаевны Чоколовой (1887)

Портрет Прасковьи Мамонтовой (1887)

Портрет Саввы Ивановича Мамонтова (1887)

Портрет Семёна Петровича Чоколова (1887)

Феб лучезарный (1887)

Девушка, освещённая солнцем. Портрет Марии Симонович (1888)

Заросший пруд. Домотканово (1888)

Портрет композитора Павла Бларамберга (1888)

Портрет Марии Фёдоровны Якунчиковой (1888)

Портрет Надежды Яковлевны фон Дервиз (1888)

Портрет Александра Николаевича Серова, отца художника (1888–1889)

Портрет Надежды Дервиз с ребёнком (1888–1889)

Портрет Аделаиды Симонович (1889)

Портрет Прасковьи Мамонтовой (1889)

Портрет С.М. Драгомировой (1889)

Портрет Ольги Серовой, жены художника (1889–1890)

Ели (1890)

Портрет итальянского певца Анджело Мазини (1890)

Портрет П.Д. Антиповой (1890)

Стадо (1890)

Портрет итальянского певца Франческо Таманьо (1891)

Портрет П.П. Кончаловского (1891)

Портрет художника Константина Алексеевича Коровина (1891)

Осень. Домотканово (1892)

Портрет Зинаиды Васильевны Мориц (1892)

Портрет Ивана Егоровича Забелина (1892)

Портрет Лёли Дервиз (1892)

Портрет Ольги Фёдоровны Томара (1892)

Портрет художника Ильи Репина (1892)

Ифигения в Тавриде (1893)

Портрет великой княгини Ксении Александровны (1893)

Портрет великой княгини Ольги Александровны (1893)

Портрет художника Исаака Ильича Левитана (1893)

Белое море (1894)

Поморы (1894)

Портрет Л.А. Мамонтовой (1894)

Портрет Николая Семёновича Лескова (1894)

Рыболовецкие суда в Архангельске (1894)

Лето. Портрет Ольги Серовой (1895)

Октябрь. Домотканово (1895)

Портрет графини Варвары Мусиной-Пушкиной (1895)

Портрет Марии Яковлевны Львовой (1895)

Портрет Мары Константиновны Олив (1895)

Портрет неизвестной (1895)

Баба в телеге (1896)

Коронация. Миропомазание Николая II в Успенском соборе (1896)

Тундра. Путешествие на оленях (1896)

Портрет великого князя Павла Александровича (1897)

Портрет Марии Морозовой (1897)

Портрет Саши Серова, сына художника (1897)

В деревне. Баба с лошадью (1898)

Волк и пастухи. Иллюстрация к басне И.А. Крылова (1898)

Деревня (1898)

Зимой (1898)

Мальчик-натурщик (1898)

Портрет композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1898)

Александр Пушкин на скамейке в парке (1899)

Дети. Саша и Юра Серовы (1899)

Портрет Альфреда Павловича Нурока (1899)

Портрет Василия Васильевича Матэ (1899)

Портрет императора Александра III (1899)

Портрет композитора Александра Глазунова (1899)

Портрет Павла Михайловича Третьякова (1899)

Портрет Софьи Михайловны Боткиной (1899)

Пушкин в деревне (1899)

Женщина с крынкой (1899–1900)

На окраине села (1890-е гг.)

Портрет художника В.И. Сурикова (конец 1890-х гг.)

Пётр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте (1900)

Портрет великого князя Михаила Николаевича в тужурке (1900)

Портрет детей С.С. Боткина (1900)

Портрет императора Николая II в серой тужурке (1900)

Портрет Софии Драгомировой-Лукомской (1900)

Портрет художника Исаака Левитана (1900)

Автопортрет (1901)

Мика Морозов (1901)

Полоскание белья. На реке (1901)

Портрет великого князя Георгия Михайловича (1901)

Портрет инженера А.М. Горяинова (1901)

Портрет художника Ильи Репина (1901)

Сараи (1901)

Стог (1901)

Водяная мельница в Финляндии (1902)

Выезд Екатерины II на соколиную охоту (1902)

Крестьянский дворик в Финляндии (1902)

Пётр I на псовой охоте (1902)

Портрет девочки (В.Н. Гучковой) (1902)

Портрет К.П. Победоносцева (1902)

Портрет княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой (1902)

Портрет М.А. Морозова (1902)

Портрет художника Ильи Семёновича Остроухова (1902)

Портик с балюстрадой. Архангельское (1903)

Портрет графа Ф.Ф. Сумарокова-Эльстона (младшего) с собакой (1903)

Портрет Е.И. Лосевой (1903)

Портрет князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона (1903)

Портрет Марии Павловны Хрущёвой (1903)

Портрет Н.Ф. Сумарокова-Эльстона (1903)

Портрет Нины Серовой (1903)

Дети художника. Юра и Саша Серовы (1902–1904)

Зал старого дома. Имение Обнинских «Белкино» Малоярославецкого уезда Калужской губернии (1904)

Портрет Клеопатры Александровны Обнинской с зайчиком (1904)

Портрет Николая Николаевича Перцова (1904)

Портрет Сергея Павловича Дягилева (1904)

Стригуны на водопое. Домотканово (1904)

Купание лошади (1905)

Лошади на взморье (1905)

Натурщица (1905)

Портрет актрисы Гликерии Николаевны Федотовой (1905)

Портрет Марии Боткиной (1905)

Портрет Марии Ермоловой (1905)

Портрет писателя Максима Горького (1905)

Портрет поэта К.Д. Бальмонта (1905)

Портрет Фёдора Ивановича Шаляпина (1905)

Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава? (1905)

У перевоза (1905)

Художник К.А. Коровин на берегу реки (1905)

Дети художника. Ольга и Антоша Серовы (1906)

Новобранец (1906)

Портрет Александра Турчанинова (1906)

Портрет Генриетты Гиршман (1906)

Портрет Е.А. Красильщиковой (1906)

Портрет Елизаветы Сергеевны Карзинкиной (1906)

Портрет князя Владимира Михайловича Голицына (1906)

Пётр I (1907)

Портрет А.В. Касьянова (1907)

Портрет Генриетты Гиршман у туалетного столика (1907)

Портрет детей А.В. Касьянова (1907)

Портрет пианистки Ванды Ландовской (1907)

Портрет писателя Леонида Андреева (1907)

Портрет художника М.А. Врубеля (1907)

Портрет Е.Л. Алафузовой (1907–1908)

Портрет А.К. Бенуа (1908)

Портрет артистов А.П. Ленского и А.И. Южина (1908)

Портрет Д.В. Стасова (1908)

Портрет Е.С. Морозовой (1908)

Портрет Константина Сергеевича Станиславского (1908)

Портрет Марии Акимовой (1908)

Портрет Николая Позднякова (1908)

Портрет Нины Захаровны Раппопорт (1908)

Пётр I в Монплезире (1907–1909)

Анна Павлова в балете «Сильфида» (1909)

Портрет Е.П. Олив (1909)

Портрет Елены Ивановны Рерих (1909)

Портрет Эммануила Нобеля (1909)

Натурщица (1900-е гг.)

Портрет художника Льва Самойловича Бакста (вторая половина 1900-х гг.)

Всадники (1910)

Выезд на охоту (1910)

Кубок Большого орла (1910)

Одиссей и Навзикая (1910)

Портрет А.М. Стааль (1910)

Портрет адвоката Оскара Осиповича Грузенберга с женой Розой Григорьевной (1910)

Портрет И.Ю. Грюнберг (1910)

Портрет Ивана Морозова (1910)

Портрет Иды Рубинштейн (1910)

Портрет М.К. Морозовой (1910)

Портрет Марии Цетлиной (1910)

Похищение Европы (1910)

Пётр Великий верхом (1910–1911)

Балкон (1911)

Портрет А.А. Стаховича (1911)

Портрет Владимира Гиршмана (1911)

Портрет Елены Балиной (1911)

Портрет княгини Ольги Орловой (1911)

Портрет княжны О.К. Орловой (1911)

Портрет Софьи Владимировны Олсуфьевой (1911)

Портрет Г.Л. Гиршман (1911)

Обложка: Серов Валентин Александрович. Фото 1890 года. (CC0)

Источник: https://ru.wikipedia.org