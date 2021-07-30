Жизнь на службе Отечеству Во время службы в Вооруженных Силах мне посчастливилось познакомиться с настоящим офицером, специалистом высочайшего уровня в области обеспечения войск техническими средствами службы горючего, человеком чести и совести – Мединским Ростиславом Игнатьевичем На чтение: 2 минуты

Во время службы в Вооруженных Силах мне посчастливилось познакомиться с настоящим офицером, специалистом высочайшего уровня в области обеспечения войск техническими средствами службы горючего, человеком чести и совести – Мединским Ростиславом Игнатьевичем.

Контуры его жизненного пути в советские годы во многом определялись судьбой поколения, к которому он принадлежит. На долю Ростислава Мединского досталось непростое, опаленное огнем Великой Отечественной войны детство. Хотя Ростислав Игнатьевич Мединский с ранних лет обладал яркими музыкальными и поэтическими способностями, эти таланты со временем нашли свое воплощение в качестве хобби. Это вполне объяснимо – в условиях разворачивавшейся в 50-60-е годы ХХ века «холодной войны» с Западом Родине нужны были кадровые военные. И Ростислав Мединский, чувствуя свою личную ответственность за настоящее и будущее Отечества, сделал свой осознанный выбор и поступил в 1-е военное автомобильное училище в городе Рязань. После завершения учебы лейтенант Мединский был направлен служить в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Так служба Родине стала магистральным направлением его личного и профессионального развития.

С главными вызовами в своей судьбе и судьбе страны Ростиславу Мединскому пришлось столкнуться уже в достаточно зрелом возрасте. Высокие морально-нравственные качества, приобретенные знания и опыт позволили ему с честью пройти все испытания, по праву снискав среди сослуживцев и коллег авторитет человека, который всегда стоял и продолжает стоять на защите интересов Государства.

Первым в ряду подобных испытаний стал ввод автомобильного батальона в Чехословакию (1968), затем – Афганистан. По печальному совпадению, решение об оказании военной помощи на основании подписанного 5 декабря 1978 года советско-афганского Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве «путем ввода на его территорию контингента советских войск» руководством СССР было принято 12 декабря 1979 года – в день, когда Ростислав Мединский отмечал свой 42-й день рождения. О секретнейшем на тот момент факте Ростиславу Мединскому довелось узнать одним из первых: он к тому времени был заместителем начальника 1-го отдела 2-го Управления. Вскоре его вызвали к начальнику ЦУРТГ МО генерал-полковнику В.В. Никитину для получения задачи. Поставленная в 23:00 задача была непростой – проверить обеспечение введенных войск техникой службы горючего.

В период Афганской войны 1979-1989 годов Ростиславу Мединскому дважды приходилось бывать в командировках в зоне ведения боевых действий. В некоторых из них мы с Ростиславом Игнатьевичем общими усилиями решали задачи обеспечения войск, о чем сейчас напоминают памятные фотографии из личного архива начальника 1-го Управления ЦУРТГ МО генерал-лейтенанта Анатолия Марковича Сиренко. До сих пор еще продолжаются споры о целесообразности вмешательства СССР в гражданскую войну в ДРА, но сомнений в том, что воины Советской Армии мужественно и до конца исполнили свой интернациональный долг на чужой земле, сейчас уже нет практически ни у кого. Важнейшую роль в обеспечении успешного ввода ограниченного контингента в Афганистан, десятилетнего пребывания его там и вывода в феврале 1989 года сыграли солдаты и офицеры службы горючего.

Еще большую опасность для жизни представляла командировка в зону ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где Ростислав Мединский находился с 5 мая 1986 года. Многие представители местной власти и подразделений гражданской обороны были практически не готовы к работе в условиях техногенной катастрофы, поэтому помощь, которая была оказана со стороны Министерства обороны СССР, стала неоценимой и спасла жизни огромного количества людей. На месте техногенного бедствия Ростислав Мединский в составе группы старших офицеров ЦУРТГ МО осуществлял непосредственную работу и контроль за функционированием и поставками техники службы горючего.

7 декабря 1988 года в Армении произошло чудовищное землетрясение, в результате которого практически мгновенно была разрушена инфраструктура почти всей северной части республики. Количество погибших и пострадавших исчислялось тысячами. В тот же день из Москвы в эпицентр землетрясения – город Спитак, вылетела группа военных медиков и офицеров тыла ВС СССР под руководством начальника ЦУРТГ МО СССР генерал-майора В.А. Блохина. В составе данной группы были и полковник Ростислав Мединский. В Армении наши военнослужащие совершили настоящий гуманитарный подвиг, при том, что решать им зачастую приходилось совершенно нестандартные задачи. Например, обеспечение пострадавшего района питьевой водой было в кратчайшие сроки налажено через полевой магистральный трубопровод, обычно используемый для транспортировки горючего на большие расстояния, что спасло людей от санитарно-эпидемиологической катастрофы. Поставленные перед группой задачи были полностью выполнены к 10 декабря. Высокий профессионализм и неравнодушие Ростислава Игнатьевича Мединского были по достоинству оценены теми людьми, ради спасения которых он рисковал жизнью, работая при угрозе повторных подземных толчков. За успешно выполненную работу ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Спитак».

Но для полковника в отставке Ростислава Мединского служба Родине не закончилась. С 2013 года этот замечательный человек и патриот продолжает трудиться во благо страны на посту Советника Председателя Российского военно-исторического общества. Уверен, что, находясь сегодня на передовой «идеологического фронта», Ростислав Игнатьевич совершит еще очень много полезного для увековечения памяти о Героях Отечества и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Генерал-майор в отставке Шеин Константин Георгиевич.