«Живые шахматы» с Анатолием Карповым [ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ]

Уникальный поединок «Живые шахматы» с участием Анатолия Карпова будет показан в прямом эфире на портале «История.рф» и сайте РВИО. Онлайн-трансляция из музея-заповедника Бородино начнется в воскресенье, 6 августа, в 12:00 по московскому времени. Под руководством гроссмейстеров на гигантской шахматной доске сразятся русская и французская армии. Профессиональные реконструкторы, одетые в исторические костюмы времен битвы при Бородино 1812 года, устроят настоящее шоу-сражение! Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом при поддержке Шахматной федерации России и Международной военно-исторической ассоциации.

На чтение: 1 минута