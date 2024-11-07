Земля - студентам Земля - студентам На чтение: 2 минуты

Вопрос собственности на землю исторически был в России предметом споров, дискуссий, политических столкновений и даже криминальных разборок. Достоевский вполне резонно отмечал в своих дневниках: «По-моему, порядок в каждой стране - политический, гражданский, всякий - всегда связан с почвой и характером землевладения... Если и есть в чём у нас в России наиболее теперь беспорядок, так это в владении землёю... И покамест это не устроится, не ждите твёрдого устройства и во всём остальном».

Не случайно одним из первых декретов, подписанным В.И.Ульяновым-Лениным в 1917 году был "Декрет о земле". В советское время вопрос государственной собственности на землю носил прежде всего идеологический характер, и только в 90-е годы 20 века с введением института частной собственности произошли радикальные изменения в земельных отношениях, которые в свою очередь, породили новую волну обсуждений и критики земельного законодательства, существующего в стране.

Главный аргумент критики - путаница и неразбериха, с которыми часто приходится сталкиваться при решении вопроса о земле. Собственно, примеров тому много. И примеров отнюдь не позитивных. Но бывают в современной истории случаи, когда обстоятельства усилием воли конкретных людей, подчиняются логике здравого смысла и общественной пользы. Как это произошло с возвращенными Московскому Государственному Институту культуры 3 га земли, на которых частные инвесторы планировали построить многоэтажные жилые дома.

Об этом Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил на открытии Памятника военным врачам и медицинским сёстрам в День защитника Отечества. Новость с радостью встретили как студенты МГИК, так и жители Химок, которые считают парк, разбитый на территории Института - любимым местом времяпрепровождения. Владимир Мединский выразил уверенность, что после возвращения вузу участка земли, парк будет благоустроен и станет самым посещаемым местом отдыха горожан. Ректор МГИК назвал передачу земли вузу беспрецедентным, исключительным событием. Справедливость восторжествовала!

Полагаем, что это стало возможным благодаря личному вмешательству Министра культуры РФ В.Р.Мединского, который внимательно изучил проблему и помог оперативно решить вопрос в пользу МГИК. За волевым, по- государственному важным решением Министра стояла огромная работа, которую удалось провести команде заинтересованных в восстановлении справедливости людей - руководства института, исполнительной дирекции РВИО, министерства культуры, непосредственно губернатора Московской области А.Ю.Воробьева, и бизнесменов, отказавшихся от проекта по застройке жилого квартала. А именно ОАО "Распорядительной дирекции Минкультуры России", её Генерального Директора Вадима Соловьева и Председателя Совета директоров Андрея Чернышева. (Участок земли находился в собственности Распорядительной Дирекции).

Позиция, которую заняло руководство РД МК - пример того, как социальная ответственность взяла верх над коммерческим интересом. Такое случается на практике крайне редко. И только по-настоящему ответственные предприниматели способны на подобный поступок.

По словам Вадима Соловьева, теперь представители РД МК начнут переговоры о возмещении компании-застройщику понесённых затрат.

История с отчуждением земель началась более 10 лет назад, когда на территории института общей площадью почти 22 га, был выведен участок около 3 га для реализации строительного проекта, под предлогом улучшения материальной технической базы учебного заведения. Впоследствии, проект претерпел изменение и было решено построить на данном участке жилой квартал, а часть квартир инвестор в качестве обременения обязывался передать по контракту преподавателям Института культуры. На встрече с руководством Российского военно-исторического общества, с которым МГИК в декабре 2015 года подписал Соглашение о Сотрудничестве, ректор вуза Иван Лобанов рассказал о проблеме советнику Председателя РВИО Р.И.Мединскому.

Лобанов был крайне обеспокоен тем, что строительство жилых домов входит в активную фазу, а проведение масштабных строительных работ в непосредственной близости от учебных и жилых корпусов может негативно сказаться на учебном процессе, привести к осложнению криминальной обстановки на территории учебного заведения. Обеспокоенность ректора разделяли и сотрудники исполнительной дирекции РВИО, которые и обратились с письмом на имя Министра культуры РФ с просьбой разобраться в ситуации и помочь вернуть без каких-либо оснований изъятый участок земли в МГИК.

Понятно, что уговорить коммерческую структуру отказаться от лакомого кусочка было непросто. Без вмешательства Министра культуры РФ вернуть землю было практически невозможно.

Инициативная группа представителей МГИК и РВИО действовала быстро и решительно. Были подготовлены все необходимые документы, собрана полная информация относительно ситуации с участком. Стоит особенно подчеркнуть слаженную профессиональную работу проректора МГИК по международному сотрудничеству Натальи Майоровой, исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, руководителя Департамента имущественных отношений РВИО Петра Поройкова, советника Председателя РВИО Ростислава Мединского, которым удалось привлечь внимание руководства Министерства Культуры и Распорядительной дирекции МК к этой проблеме.

Предложение Министра культуры РФ Владимира Мединского вернуть указанный участок земли Институту поддержал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который, разобравшись в ситуации, также способствовал скорейшему решению этого вопроса.

Случай с возвращением земли МГИК продемонстрировал эффективную модель взаимодействия разных ветвей власти с подведомственными учреждениями, общественно-государственными организациями и коммерческими структурами. Если бы такой механизм работал по всей стране, множество спорных вопросов удавалось бы решать быстро и качественно, с учётом интересов государства и его граждан.

Успешное разрешение земельной истории Московского Государственного Института Культуры - показательный пример. Не случайно русская поговорка гласит: "Земля - мать богатства". Щепетильное и аккуратное отношение к вопросам собственности на землю, использование земель по назначению, способствует процветанию государства.

В кулуарах Московского Государственного Института культуры решение Министра культуры РФ о возвращении земли называют "героическим поступком". Как говорится: "Успешным считается тот человек, который может построить нечто прочное из тех кирпичей, которые были брошены другими". Именно созидательный подход характерен для политики, которую проводит сейчас Министерство Культуры России.

По словам проректора МГИК Натальи Майоровой - планов у института по использованию утраченных 3 га много. В частности, планируется благоустроить и увеличить территорию парка, а в будущем построить загородный кампус для студентов. Но главная задача - использовать территорию максимально эффективно, не разрушая уже сложившуюся инфраструктуру "городка культуры".

Мы надеемся, что вопрос согласования взаиморасчетов будет произведен оперативно, без проволочек и всяческих формальностей. Это позволит уже в текущем году приступить к реализации намеченных планов по развитию МГИК.

Учитывая, что ректор ВУЗа - рачительный и гостеприимный хозяин, хочется верить, что студентов и посетителей парка на территории МГИК в городе Химки ждут приятные перемены.