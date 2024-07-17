Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. – СПб.: «Нестор-История», 2005. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии: д.и.н. В.Г. Чернуха. "Записки" предоставлены для публикации его правнуком А.П. Гагариным. Д.А. Оболенский — видный государственный деятель эпохи Александра II, активный участник подготовки и проведения великих преобразований 60–70-х годов XIX века в России.
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Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2005. – 504 с.
Вступительная статья, подготовка текста и комментарии: д.и.н. В.Г. Чернуха
В подготовке текста принимала участие к.и.н. Т.В. Андреева
Рецензенты: к.и.н. П.В. Ильин, к.и.н. В.В. Лапин
Предлагаемые читателю «Записки» Д.А. Оболенского предоставлены для публикации его правнуком А.П. Гагариным. Д.А. Оболенский — видный государственный деятель эпохи Александра II, активный участник подготовки и проведения великих преобразований 60–70-х годов XIX века в России. «Записки» передают умонастроения и воскрешают внутреннюю жизнь русского общества того времени.
Книга предназначена для специалистов-историков и широкого круга читателей.
Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879
Князь Дмитрий Александрович Оболенский: жизнь, служба, записки (В.Г. Чернуха)
ПЕРВЫЙ ТОМ Вступление. 1853 год. Детство. 1854 и 1855 годы
ВТОРОЙ ТОМ 1856, 1857, 1858 и 1861 годы
ТРЕТИЙ ТОМ 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1876 годы
ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ 1877, 1878 и 1879 годы
Обложка: обложка книги «Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского». 2005.
Источник: https://nestorbook.ru