Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. – СПб.: «Нестор-История», 2005. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии: д.и.н. В.Г. Чернуха. "Записки" предоставлены для публикации его правнуком А.П. Гагариным. Д.А. Оболенский — видный государственный деятель эпохи Александра II, активный участник подготовки и проведения великих преобразований 60–70-х годов XIX века в России. На чтение: 1 минута

Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2005. – 504 с.

Вступительная статья, подготовка текста и комментарии: д.и.н. В.Г. Чернуха

В подготовке текста принимала участие к.и.н. Т.В. Андреева

Рецензенты: к.и.н. П.В. Ильин, к.и.н. В.В. Лапин

Предлагаемые читателю «Записки» Д.А. Оболенского предоставлены для публикации его правнуком А.П. Гагариным. Д.А. Оболенский — видный государственный деятель эпохи Александра II, активный участник подготовки и проведения великих преобразований 60–70-х годов XIX века в России. «Записки» передают умонастроения и воскрешают внутреннюю жизнь русского общества того времени.

Книга предназначена для специалистов-историков и широкого круга читателей.

Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879

К читателю (А.П. Гагарин)

Князь Дмитрий Александрович Оболенский: жизнь, служба, записки (В.Г. Чернуха)

ПЕРВЫЙ ТОМ Вступление. 1853 год. Детство. 1854 и 1855 годы

Вступление. 1853 год

Детство

1854 год

1855 год

ВТОРОЙ ТОМ 1856, 1857, 1858 и 1861 годы

1856 год

1857 год

1858 год

1861 год

ТРЕТИЙ ТОМ 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875 и 1876 годы

1870 год

1871 год

1872 год

1873 год

1874 год

1875 год

1876 год

ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ 1877, 1878 и 1879 годы

1877 год

1878 год

1879 год

КОММЕНТАРИИ

Том I

Том II

Том III

Том IV

Указатель имен

Обложка: обложка книги «Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского». 2005.

Источник: https://nestorbook.ru