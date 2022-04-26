Зачем Маннергейма сделали козлом отпущения На чтение: 1 минута

Прошло уже несколько месяцев, как в Петербурге сняли доску в честь Маннергейма, сделав ее музейным экспонатом. Но гневные крики на этом не закончились, имя маршала то и дело всплывает всуе, многим он не дает покоя до сих пор. Но в чем виноват этот знаменитый фин и царский генерал? Пора поставить точки над i.

Историю, конечно, нужно не просто знать, но и любить. А черпать ее не из журнала Дилетант и Интернета, а из чего-то на порядок более весомого. Что мы знаем о Маннергейме? Он георгиевский кавалер, достойный царский военачальник, который не предал царя и остался верен присяге. За что тут его можно осудить? Именно этому человеку в Петербурге была поставлена памятная доска на здании, где он когда-то учился.

Однако уже тут находится масса недовольных из коммунистического фланга, которой Маннергейм противен только из-за того, что он был за царя, не переметнулся к восставшим и уберег родную Финляндию от нового режима. Все это идеологические споры, которые в канун 100-летия революции пора бы прекратить. Нет одной точки зрения и нужно принимать другие мнения, в том числе и тут, где Маннергейм - это достойный оппонент.

Однако недовольные идут дальше, хватают за больное и выводят личность маршала на более свежий период - период независимости Финляндии и войн с СССР. Вот, смотрите какой он негодяй - кричат они, он против нас воевал! Лицемерие, конечно, но факт остается фактом - воевал. Но, господа, а кто с нами не воевал, какой европейский народ? Давайте будем честны. Да, был врагом, служа независимому финскому государству, но сколько в этом его вины? Де Голль тоже поляков натаскивал, которые потом столько наших погубили.

Но и это не главное. Противники Маннергейма говорят о том, что доску маршалу повесили в городе, который он же блокировал, заморив его жителей голодом в Великую Отечественную. А вот это уже наглое и бесчеловечное передергивание - нельзя такие страшные события, как блокада Ленинграда, использовать в своих политических махинациях, тем более, если это откровенное вранье.

Да, Финляндия была союзницей Германии до 1944. Да, финны участвовали в войне на фронте в Карелии. Но не Маннергейм принял это решение, не он заключил договор с немцами. Если кто не знает, маршал всегда выступал против войны с русскими. И не действия Финляндии привели к катастрофе Ленинграда. Есть много свидетельств, что финская армия не участвовала в блокаде и не обстреливала город, позволяя работать Дороге Жизни и оставляя хоть какие шансы жителям города. Эту тему у нас как-то непринято ни изучать, ни озвучивать.

Политика - дело сложное, Маннергейм со всеми этими войнами попал в сложную ситуацию и не раз противостоял СССР, но он никогда не был врагом самого российского, а потом и советского народа. Это понимали и советские руководители, имея хорошие отношения с финским маршалом. Вопрос только в том, что нужно знать историю, а не играть в грязные политико-идеологические игры со смешиванием Божьего дара и яичницы.

Так зачем все это нужно? Из данной истории можно сделать только один вывод – это политический заказ, но не на Маннергейма, конечно, а на людей, которые оказались втянуты в эту историю. Во всей этой шумихе больше всего достается министру культуры Мединскому и бывшему главе Администрации Президента Иванову, которые приняли участие в установке доски. Маннергейм стал только поводом. Кому установлена доска – не имеет принципиальной важности, придраться можно к любому историческому деятелю, главное – это объекты травли. Иванов на данный момент покинул политическую арену, переключились на Мединского. Вот не дает он покоя – где-то не так думает, где-то не дает воровать, где-то своими идеями мешает – неудобный человек, одним словом. Поэтому не нужно думать, что вся это возня с Маннергеймом, она про финского маршала, нет. Цели другие, и нам всем нужно четко понимать какие позиции в этом вопросе занимать.