«За службу и храбрость»: Георгиевская история России На чтение: 4 минуты

… Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам – все это, живые.

Нам – отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за Родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, –

Вы должны его знать.

(А. Твардовский, «Я убит подо Ржевом»)

История русского воинства на протяжении многих веков складывалась из проявлений беспримерного героизма и стойкости, мужества и самопожертвования. В День Героев Отечества , 9 декабря 2015 года, в Музее военной истории «Стрелецкие палаты» Российского военно-исторического общества открылась мультимедийная выставка «Герои Отечества. Георгиевская история России» . Выставка посвящена высшему военному ордену – Ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия , история существования которого неразрывно связана с судьбой России.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются сохранение военно-исторического наследия России, патриотическое воспитание молодежи и юношества, увековечивание памяти героев прошлого. В рамках этой работы Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский поручил разработать концепцию масштабной выставки, которая будет ярко, интересно и доступно рассказывать о героических традициях и преемственности русской воинской культуры. О том, что особенно необходимо знать подрастающему поколению, чтобы ощущать сопричастность подвигам предков и всегда помнить, что каждая новая Победа обязана той, которая была одержана предшественниками.

Над оформлением выставочного пространства, дизайном и контентом выставки, подготовленной и смонтированной в рекордно сжатые сроки, работала целая команда – сотрудники Исполнительной дирекции Общества и Музея военной истории «Стрелецкие палаты» РВИО, историки, архивисты, графические дизайнеры, специалисты по экспозиционно-выставочной деятельности и проекционным технологиям, режиссеры, фотографы и многие другие. Оцифрованные изображения и экспонаты для проекта предоставили Музеи Московского Кремля, Государственный Исторический музей, Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, крупные музейные и архивные учреждения, библиотеки и коллекционеры.

Экспозиция выстроена по хронологическому принципу и сочетает в себе традиционные элементы оформления и современные мультимедийные технологии. В восьми тематических залах представлены редкие предметы из частных коллекций и уникальные архивные материалы: документы, наградные листы, ордена, гравюры, предметы воинского быта, реплики военной формы, фотографии и кинохроника.

На торжественной церемонии открытия выставки Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил: «Орден Святого Георгия давался за исключительное мужество и героизм, проявленные во время боевых действий. История этого ордена является самым ярким примером, того, что называется преемственностью поколений».

Испокон веков покровителем русского воинства был Святой Георгий Победоносец, который, хотя и родился вдали от России, стал очень любимым и почитаемым святым на русской земле.

Идея создания Военного ордена имени Святого Георгия принадлежала еще Петру Великому, но учрежден он был 26 ноября (7 декабря по н.ст.) 1769 г. императрицей Екатериной II. В статуте было записано: «Ни высокая порода, ни полученные пред неприятелем раны, не дают право быть пожалованным сим орденом: но дается оный тем, кои не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые, и для нашей воинской службы полезные советы... Сей орден никогда не снимать: ибо заслугами оный приобретается» . С этого времени в России появился военный орден, которым награждали за особые боевые заслуги и личную доблесть в бою.

В Парадном зале № 3 представлены портреты выдающихся полководцев, которые в разное время были награждены Орденом Святого Георгия. Внимательно приглядевшись, среди обычных статичных портретов героев Отечественной войны 1812 года и войн первой половины XIX века, можно заметить решительный поворот головы или пристальный взгляд с «оживших» портретов прославленных полководцев войн Екатерининской эпохи – графа П.А. Румянцева-Задунайского, графа А.Г. Орлова, генерал-майора Л.Я. Неклюдова, графа А.П. Тормасова. Это объясняется тем, что при появлении зрителей срабатывают датчики движения, и персонажи, воплощенные актерами в костюмах и интерьере XVIII-XIX вв., оживают – интересное решение, которое стало возможным благодаря современным технологиям.

В четвертом зале «От Крыма до Туркестана» привлекает внимание стереовизор (новейший 3D дисплей), на экране которого плоские изображения с помощью компьютерной графики становятся объемными. Перед глазами мелькают события военных экспедиций Российской империи в Среднюю Азию во второй половине XIX века – картины известных художников В.В. Верещагина и Н.Н. Каразина из коллекций Третьяковской галереи и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Затем посетитель попадает в пятый зал, посвященный знаменитой военной династии Скобелевых. И хотя зал небольшой, он вместил множество документов, наград открыток, гравюр, связанных не только с самим Михаилом Дмитриевичем, но и с Иваном Никитичем и Дмитрием Ивановичем Скобелевыми – его дедом и отцом. В центре экспозиции в черно-белом проекционном свете возвышается миниатюрная модель памятника М.Д. Скобелеву, установленного Российским военно-историческим обществом 9 декабря 2014 г. у Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Михаил Дмитриевич Скобелев – русский полководец, не проигравший за свой короткий ратный путь ни одного сражения. Во главе русских войск он сражался в жарких пустынях под Ферганой и Хивой, участвовал в тяжелейших штурмах Плевны и в зимнем горном переходе через Балканы в районе Шипкинского перевала, став по праву именоваться «Освободителем Болгарии». Солдаты и простой народ с большой любовью относились к Михаилу Дмитриевичу, а его слава как человека огромного личного мужества и душевной доброты не угасала и после его внезапной кончины. На прощальном венке от Николаевской академии Генерального штаба были написаны слова, увековечившие генерала Скобелева: «Герою-полководцу, Суворову равному».

В зале № 7 экспозиция рассказывает о продолжении «Георгиевской» традиции до и во время Первой мировой войны. Здесь можно увидеть красочные открытки, памятные платки с изображениями вице-адмирала С.О. Макарова и генерал-адъютанта А.Н. Куропаткина, ноты песни «Варяг», награды, памятную сувенирную тарелку «Бой при Чемульпо». В центре расположен еще один стереовизор, на экране которого сменяют друг друга сюжеты с солдатами Первой мировой, чьи образы очень реалистично воспроизвели современные реконструкторы.

В этом зале акцент сделан на сюжеты, посвященные проявлению массового героизма русского народа в 1914-1918 гг. Особенно привлекает внимание история 21-летней сестры милосердия Риммы Ивановой, которая стала единственной в России женщиной, награждённой за боевые заслуги перед Отечеством орденом Святого Георгия 4-й степени, посмертно. Среди награжденных были и полковые священники, как, например, протоиерей А.А. Богословский, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Однако первый орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени был вручен еще священнику 19-го Егерского пехотного полка, герою Отечественной войны 1812 года о. Василию Васильковскому , который на поле боя шел со Святым Крестом вперед и примером своим укреплял в солдатах боевой дух, призывая умирать бесстрашно за Веру и Государя.

С гордостью и честью носили на своих мундирах высокую награду Герои Бородинского сражения и взятия Плевны, обороны Севастополя и Порт-Артура, сражений Первой мировой войны. Георгиевскими кавалерами были прославленные советские Маршалы: Георгий Жуков, Семен Буденный, Родион Малиновский, Константин Рокоссовский.

После Октябрьской революции 1917 года возрождение «георгиевской» традиции приходится на годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 8 ноября 1943 г. был учрежден Орден Славы трех степеней , вручавшийся красноармейцам за личные заслуги – шелковая муаровая лента, покрывавшая его колодку, носила черно-оранжевый цвет – практически полное повторение с лент знаменитого Георгиевского креста и Георгиевского знамени. На той же черно-оранжевой ленте ветераны носят медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» , учрежденную 9 мая 1945 года. Предпоследний зал выставки посвящен именно этим героям – кавалерам Ордена Славы.

В портретной галерее с больших фотографий, предоставленных фотохроникой ТАСС, на нас смотрят светлые лица солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Среди мужчин, кавалеров Ордена Славы, можно увидеть девушку – командира единственной женской снайперской роты 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старшего лейтенанта Нину Алексеевну Лобковскую .

Когда вглядываешься в эти ясные глаза, не верится, что за этими же хрупкими плечами еще и боевой путь от Великих Лук до Берлина, гибель однополчан и боевых подруг, пережитый страх на первом боевом задании. Удивительно, что после стольких испытаний сердца фронтовиков не ожесточились, а запечатленный на фотографиях оптимизм и способность не унывать они пронесут потом через всю свою жизнь. И невольно улыбаешься. В ответ им, подарившим нам возможность отмечать в этом году 70-летнюю годовщину Великой Победы.

Мужество и самоотверженность нашего народа восхищает и, проходя из зала в зал, путешествуя от эпохи к эпохе, на память неизбежно приходят исторические параллели. Например, среди экспонатов можно увидеть Георгиевский крест 3-й степени младшего унтер-офицера 8-й роты лейб-гвардии Преображенского полка А.В. Кускова , который «в бою 15.7.1916 у дер. Райместо с полным презрением к опасности под ураганным огнем вынес тяжело раненного ротного командира, чем спас ему жизнь».

При этом вспоминается история кавалера Ордена Славы 2-й и 3-й степеней, одиночного снайпера Розы Шаниной , которая 27 января 1945 г. в одном из боёв прикрыла собой тяжело раненного командира артподразделения и скончалась от ранения в грудь осколком снаряда. Таким образом, героизм не делится на «мужской» и «женский» и существует вне времени. В нем – только беззаветная преданность Родине и готовность совершить подвиг, выше которого нет – отдать жизнь за свое Отечество и «за други своя».

До Октябрьской революции 1917 года в Российской империи 7 декабря (по ст. стилю – 26 ноября) отмечали как День Георгиевских кавалеров , затем он был отменен большевиками, и вновь памятная дата стала праздноваться в России лишь с 2007 года. Также уже в наши дни в наградную систему России вернулись и славные награды Отечества – Орден Святого Георгия и Георгиевский крест.

Кульминация экспозиции – финальный зал, где в темноте на огромном экране транслируется красочный видеоролик, который смотришь и будто проходишь через торжественный Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, читаешь названия полков и воинских соединений, узнаешь портреты выдающихся героев Отечества – Александра Суворова, Михаила Кутузова, Петра Багратиона, Федора Ушакова, Павла Нахимова . Сопровождает видеоряд пробирающая до самой глубины души музыка, написанная специально для этого проекта композитором Александром Мальцевым. В заключительном зале будто остаешься один на один с историей – и вот он, весь героический путь твоего Отечества, проносится перед твоими глазами.

Сегодня огромную важность приобретает связь времен и поколений, когда не только отдают дань памяти Героям прошлого, но и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы . Честь, долг, чувство ответственности за судьбу своей Родины и готовность отдать за нее свою жизнь – эти качества были и остаются основополагающими для русского воина, советского солдата, российского офицера.

Всесторонне показать эту преемственность традиций русской воинской культуры, которая непрерывно поддерживается на протяжении многих веков и сохраняется в наши дни – главная цель проведения выставки «Герои Отечества. Георгиевская история России» .

Лучшим подтверждением тому, что поставленная изначально задача оказалась успешно решена, служат отзывы первых посетителей: « Большая благодарность тем людям, которые подготовили выставку, посвященную Ордену Святого вмч. Георгия. Выставка прекрасно организована, использованы все современные технические возможности для полноценного оформления и показа исторических событий, связанных с историей существования Ордена Святого Георгия и с выдающимися личностями, героями нашей страны. Особенно хочется отметить то, что сохранена взаимосвязь между Орденом св. Георгия и Орденом Славы. Показана героическая слава единой державы, которая не была прервана событиями 1917 года. Низкий поклон всем, кто хранит память о нашей великой истории . Член Союза художников России Базанова Юлия Николаевна. 09.12.2015 г.».

Особенно важно то, что выставка «Герои Отечества» как рассчитана на взрослых посетителей, так и адаптирована для детей и подростков, поскольку мультимедийные технологии создают визуализированную учебно-игровую среду, доступно рассказывая о славных боевых страницах истории России.

После посещения выставки ребята будут уносить с собой не только новые знания, но и, самое главное, чувства гордости за свою страну, сопричастности своей истории и уважения к подвигам предков, жизненный путь которых – пример патриотизма и беззаветного служения Родине.

Выставка "Герои Отечества. Георгиевская история России" в Музее военной истории «Стрелецкие палаты» РВИО (Лаврушинский переулок, дом 17, стр.1) продлится до 15 мая 2016 г.