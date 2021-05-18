XVIII век

Даты, г./гг. События Примечание 1700 Поражение русских войск под Нарвой 1703 Основание Санкт-Петербурга Выход в Балтийское море 1703 Первый номер газеты «Ведомости» Первая печатная газета 1709 Победа русских войск в Полтавской битве Разгром шведской армии 1711 Учреждение Сената 1711 Прутский поход Петра I Поход в Молдавию против Османской империи 1712 Перенесение столицы в Санкт-Петербург 1714 Победа русского флота при Гангуте Первая победа русского военного флота 1714 Указ о единонаследии Правовой статус дворянства 1721 Заключение Ништадтского мирного договора Окончание Северной войны 1721 Провозглашение Российской империи Провозглашена по итогам Северной войны 1721 Учреждение Синода Высший орган церковного управления 1722...

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