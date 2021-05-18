XVII век

Даты, г./гг. События Примечание 1603 Восстание Хлопка 1605 Свержение династии Годуновых 1606 Убийство Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского 1606–1607 Восстание Ивана Болотникова Крестьянское движение в южных районах России 1607 Лжедмитрий II 1608–1609 Тушинский лагерь. Осада Москвы 1608–1610 Осада Троице-Сергиева монастыря Войска Лжедмитрия II и польские интервенты 1609–1611 Оборона Смоленска 1610 Вступление поляков в Москву 1610 Гибель Лжедмитрия II Убийство в Калуге 1612 Освобождение Москвы Ополчение Минина и Пожарского 1613 Земский собор. Избрание на царство Михаила Романова Начало династии Романовых, до 1917 года 1617 Столбовский мир со Швецией 1632–1634 Смоленская война Поляновский...

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