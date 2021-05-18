XVI век

Даты, г./гг. События Примечание 1500–1503 Война с Великим княжеством Литовским 1505 Смерть Ивана III, начало правления Василия III 1510 Присоединение Пскова к Москве 1514 Присоединение Смоленска к Москве 1517 Первое упоминание в летописях Боярской думы Высший совет представителей феодальной аристократии 1521 Присоединение Рязанского княжества к Москве 1533 Смерть Василия III, начало правления Елены Глинской 1533 Начало княжения Ивана IV Грозного 1547 Венчание Ивана IV на царство 1549 Созыв первого Земского собора 1550 Судебник Ивана IV, создание стрелецкого войска 1551 Стоглавый собор 1552 Присоединение Казанского ханства 1555 Сибирский хан...

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