XV век

Даты, г./гг. События Примечание 1408 Осада Москвы ордынским эмиром Едигеем Москву отстояли 1425–1453 Феодальная война 1425 Смерть Василия I и начало правления Василия II Темного 1446 Ослепление Василия II. Княжение Дмитрия Шемяки 1448 Автокефалия Русской церкви 1453 Смерть Д. Шемяки в Новгороде Окончание феодальных войн 1462 Начало великого княжения Ивана III Васильевича 1466–1472 Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию Записки «Хождение за три моря» 1478 Присоединение Новгорода к Москве 1480 Стояние на реке Угре Окончание ордынского ига 1483 Выход русских за Уральские горы Дошли до Оби 1485 Присоединение Твери к Москве 1485...

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