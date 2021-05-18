XIV век

Даты, г./гг. События Примечание 1301–1302 Присоединение к Москве Переяславля Залесского, Коломны и Можайска 1325 Начало княжения Ивана Калиты Москва – духовная столица Руси 1327 Восстание в Твери против монголов 1340 Основание Троице-Сергиева монастыря Основатель – Сергий Радонежский 1359 Начало княжения Дмитрия Ивановича в Москве Впоследствии получил прозвище Донской 1367–1369 Строительство каменного кремля в Москве 1378 Сражение на реке Воже Победа русских над золотоордынцами 1380 Куликовская битва Победа объединенного русского войска над войсками Мамая под руководством князя Дмитрия Донского 1382 Осада и разорение Москвы ханом Тохтамышем 1382 Начало чеканки монеты в Москве

На чтение: 1 минута