XIII век

Даты, г./гг. События Примечание 1223 Битва на реке Калке Первое столкновение русских с монголами. Разгром русских и половецких войск монголо-татарами 1237 Вторжение монгольских войск на Русь Разорение Рязани 1238 Разорение монголами Северо-Восточной Руси Взятие Коломны, Владимира, оборона Козельска 1239 Вторжение войск Батыя в южнорусские земли Взятие Переяславля, Чернигова 1240 Взятие Киева Батыем 1240 Невская битва Победа Александра Невского над шведами 1242 Ледовое побоище Разгром немецких рыцарей на Чудском озере. Александр Невский 1250 Перепись населения Руси Проведена монголами для сбора дани 1263 Смерть Александра Невского 1281–1293 Борьба сыновей Александра Невского за великое княжение 1293 Поход на Русь хана...

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