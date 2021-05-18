XII век

Даты, г./гг. События Примечание 1107 Долобский съезд русских князей и первый совместный поход на половцев Попытка прекратить междоусобицу 1111 Разгром половцев Откочевка их в Грузинское царство 1113 Начало правления Владимира Мономаха в Киеве 1118 Подготовлена первая редакция «Повести временных лет» 1125 Смерть Владимира Мономаха и начало правления Мстислава Владимировича 1132 Смерть Мстислава Владимировича Начало распада Киевской Руси 1147 Первое летописное упоминание Москвы Ипатьевская летопись 1157 Смерть в Киеве князя Юрия Долгорукого 1169 Войска Андрея Боголюбского сожгли Киев 1174 Убийство Андрея Боголюбского 1176 Начало княжения Всеволода Большое Гнездо 1185 «Слово о полку Игореве» Известный...

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