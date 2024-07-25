XII. Утраченные перспективы XII. Утраченные перспективы На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. «Утраченные перспективы» — так авторы двенадцатого тома называют развитие послевоенного мира. В центре их внимания стоят проблемы возникновения холодной войны, складывания биполярной системы международных отношений, формирование нового культурного пространства. Особый интерес представляет авторская попытка ответить на вопрос: в чем проявилась суть ялтинско-потсдамской системы, обречена ли она была на поражение изначально, или же был возможен другой путь развития послевоенного мирового устройства.

ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА

Н.А. Нарочницкая Идея «глобального управления» миром после Второй мировой войны

Н.А. Нарочницкая Ялтинская конференция 1945 года и современная геополитика

А.Ю. Борисов Завершающий этап Второй мировой войны. Тегеран — Ялта — Потсдам

В.П. Терехов Потсдамский финиш

ИСПЫТАНИЕ ПОБЕДОЙ

Н.А. Нарочницкая За что и с кем мы воевали

О.А. Ржешевский У истоков Холодной войны

М.А. Мунтян Геополитическая стратегия США в послевоенном мире в прогнозе Н. Спайкмена

М.Ю. Мягков В поисках будущего: американские оценки участия СССР в послевоенном устройстве Европы 1941-1945 гг.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ГАРМОНИЯ

А.Ю. Борисов Война и новый миропорядок

Н.Н. Яковлев Война после войны

Г. Киссинджер Начало «холодной войны»

М.А. Мунтян Ялтинско-Потсдамский международный порядок и судьбы послевоенного мира

РАССЕКРЕЧЕНО

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Обложка: обложка двенадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org